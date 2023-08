Rafet El Roman’dan şaşırtan itiraf! Kızları için kısırlaştırma ameliyatı geçirmiş...

Aşkın hangi halinde şarkı yazmak sizin için daha kolay? Acı çekerken mi, mutluyken mi?

Her iki duygu da güzel eserler üretmeye vesile olabilir. Bana göre acı her zaman daha tetikleyici bir sebep, güçtür. Aşık olmak muazzam güzel bir duygu olduğu kadar, acısını çekmek de aşılması zor bir duygu... Ayrılığın, yokluğun, çaresizliğin ve zorluğun olduğu yerde her zaman daha değerli eserler çıktığına inanıyorum... Her zaman söylerim; iyi sanat eserleri bolluk ve imkanlardan dolayı değil, yokluk ve çaresizlikler içinde yaratılmıştır.