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Rafet El Roman’dan şaşırtan itiraf! Kızları için kısırlaştırma ameliyatı geçirmiş...

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman özel hayatıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. 2 birlikteliğinden 3 çocuğu bulunan şarkıcı, bir daha baba olamayacağını, evlatları ve ailesinin huzuru için kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etti. İşte Rafet El Roman'ın çok konuşulan açıklamaları...

Giriş Tarihi: 28.08.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 12:48
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Rafet El Roman’dan şaşırtan itiraf! Kızları için kısırlaştırma ameliyatı geçirmiş...

Ünlü sanatçı Rafet El Roman, Günaydın'dan Tuğba Kalçık'a samimi açıklamalarda bulundu. İki kızı ve bir oğlu olan sanatçı, kısırlaştırma ameliyatı olduğunu belirterek "Artık çocuğum olmayacak" dedi.

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Rafet El Roman’dan şaşırtan itiraf! Kızları için kısırlaştırma ameliyatı geçirmiş...

Yaptığınız şarkılardan sizin için en anlamlı olanı hangisi?

Hepsi benim hayatım ve bir bütün olarak bakıyorum yaptığım eserlere. Ama ille de birkaç favori şarkı saymam gerekirse başta 'Seni Seviyorum'. Bu şarkının hayatımı değiştireceğini hissediyordum ve bu şarkımla ünlü oldum.

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Rafet El Roman’dan şaşırtan itiraf! Kızları için kısırlaştırma ameliyatı geçirmiş...

Aşkın hangi halinde şarkı yazmak sizin için daha kolay? Acı çekerken mi, mutluyken mi?

Her iki duygu da güzel eserler üretmeye vesile olabilir. Bana göre acı her zaman daha tetikleyici bir sebep, güçtür. Aşık olmak muazzam güzel bir duygu olduğu kadar, acısını çekmek de aşılması zor bir duygu... Ayrılığın, yokluğun, çaresizliğin ve zorluğun olduğu yerde her zaman daha değerli eserler çıktığına inanıyorum... Her zaman söylerim; iyi sanat eserleri bolluk ve imkanlardan dolayı değil, yokluk ve çaresizlikler içinde yaratılmıştır.

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Rafet El Roman’dan şaşırtan itiraf! Kızları için kısırlaştırma ameliyatı geçirmiş...

Rafet El Roman denilince akıllara ilk önce aşk şarkıları geliyor. Peki siz aşkı nasıl tanımlıyorsunuz?

Herkesin aşk tabiri, hikayesi kendine özgüdür. Ben aşkın büyük, kocaman yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Acısıyla, tatlısıyla ve tüm heyecanlı yanlarıyla en doruklarda, uçurumlarda, durmaksızın savaşmak, sevişmek lazım. Kime aşık olduysam, hepsiyle sonsuza kadar birlikte olacağımı düşünerek yaşadım, fakat 6 yıldan fazla sürmedi ilişkilerim. Hayatımda sadece 3 kadına aşık oldum. Ama hayatım boyunca şarkılarımdaki kadını aradım, hâlâ da arıyorum. İşte bu arayış diğer kadınlarla sonumu getirdi.

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Rafet El Roman’dan şaşırtan itiraf! Kızları için kısırlaştırma ameliyatı geçirmiş...

'KIZLARIMI KAÇIRMADIM'

Nasıl bir babasınız? Çocuklarınızın annesiyle aranız nasıl?

Çocuklarımla ve anneleri ile gayet güzel anlaşıyoruz, bazı ufak tefek sorunlar yaşansa da, saygı çerçevesinde hepsini hallediyoruz. Çok şanlıyım ki evlatlarım beni hiç üzmedi. Çocuklarım bana aşırı düşkündür ve aramızda büyük bir sevgi bağı var. Kardeşler arasında da böyle. Çocuklarımın anneleri ile gerçekten güzel, samimi bir dostluğumuz var. İkisine de minnettarım ve hayat boyu da böyle kalacak. Ayrılırken çok yanlış durumlar da maalesef yaşandı ve beni kınayanlar da oldu, fakat olaylar hiçbir şekilde medyada yansıtıldığı gibi değildi. Asla kızlarımı annelerinden kaçıran, görmelerine engel olan bir baba olmadım. Zaman her şeyi çok güzel gösterdi bize. Şimdi anlıyorum ki çocuklarım adına her şeyi doğru yapmışım. Çocuklarımın anneleriyle her zaman dost kalacağım ve bana ihtiyaç duydukları her daim ikisinin de yanlarında olacağım.