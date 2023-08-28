Rafet El Roman’dan şaşırtan itiraf! Kızları için kısırlaştırma ameliyatı geçirmiş...

'KIZLARIMI KAÇIRMADIM'

Nasıl bir babasınız? Çocuklarınızın annesiyle aranız nasıl?

Çocuklarımla ve anneleri ile gayet güzel anlaşıyoruz, bazı ufak tefek sorunlar yaşansa da, saygı çerçevesinde hepsini hallediyoruz. Çok şanlıyım ki evlatlarım beni hiç üzmedi. Çocuklarım bana aşırı düşkündür ve aramızda büyük bir sevgi bağı var. Kardeşler arasında da böyle. Çocuklarımın anneleri ile gerçekten güzel, samimi bir dostluğumuz var. İkisine de minnettarım ve hayat boyu da böyle kalacak. Ayrılırken çok yanlış durumlar da maalesef yaşandı ve beni kınayanlar da oldu, fakat olaylar hiçbir şekilde medyada yansıtıldığı gibi değildi. Asla kızlarımı annelerinden kaçıran, görmelerine engel olan bir baba olmadım. Zaman her şeyi çok güzel gösterdi bize. Şimdi anlıyorum ki çocuklarım adına her şeyi doğru yapmışım. Çocuklarımın anneleriyle her zaman dost kalacağım ve bana ihtiyaç duydukları her daim ikisinin de yanlarında olacağım.