28 Ağustos 2023, Pazartesi
Rafet El Roman’dan şaşırtan itiraf! Kızları için kısırlaştırma ameliyatı geçirmiş...
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman özel hayatıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. 2 birlikteliğinden 3 çocuğu bulunan şarkıcı, bir daha baba olamayacağını, evlatları ve ailesinin huzuru için kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etti. İşte Rafet El Roman'ın çok konuşulan açıklamaları...
Giriş Tarihi: 28.08.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 12:48
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