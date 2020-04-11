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Prens Harry'nin eşi Meghan Markle’dan olay röportaj! Kraliyetin tüm sırlarını ifşa edecek
Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerini bırakarak ekonomik olarak bağımsız olma kararı almıştı. 31 Mart'ta resmi olarak ayrılığın gerçekleşmesinin ardından Amerika'ya yerleşen çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Pek çok açıdan kayınvalidesi Lady Diana'ya benzetilen Meghan Markle'ın bir röportaj vererek kraliyetin tüm sırlarını ortaya dökeceği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 11.04.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 15:16
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