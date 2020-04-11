Prens Harry'nin eşi Meghan Markle’dan olay röportaj! Kraliyetin tüm sırlarını ifşa edecek

YENİ BİR PRENSES DIANA OLABİLİR

Birçok kişiye göre, eğer bu röportaj gerçekleşirse Prenses Diana'nın 1995 yılında Martin Bashir'e verdiği ünlü röportaj kadar büyük ses getirecek. Bu görüşü savunanlara göre Meghan Markle, bu anlamda ikinci bir Prenses Diana olabilir. Prenses Diana, 1995 yılında Martin Bashir ile bir röportaj yapmış ve onun tüm sorularını şaşırtıcı bir samimiyetle cevaplamıştı.