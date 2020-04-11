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Haberler Galeri Prens Harry'nin eşi Meghan Markle’dan olay röportaj! Kraliyetin tüm sırlarını ifşa edecek

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle’dan olay röportaj! Kraliyetin tüm sırlarını ifşa edecek

Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerini bırakarak ekonomik olarak bağımsız olma kararı almıştı. 31 Mart'ta resmi olarak ayrılığın gerçekleşmesinin ardından Amerika'ya yerleşen çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Pek çok açıdan kayınvalidesi Lady Diana'ya benzetilen Meghan Markle'ın bir röportaj vererek kraliyetin tüm sırlarını ortaya dökeceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 11.04.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 15:16
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Prens Harry'nin eşi Meghan Markle’dan olay röportaj! Kraliyetin tüm sırlarını ifşa edecek

31 Mart'ta resmi olarak kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'de yeni hayatlarına başladı. Oğulları Archie ile birlikte Los Angeles'a taşındıkları konuşulan çift, Sussex Royal adlı Instagram hesaplarını da kapattı. Kısacası artık kraliyet ailesiyle herhangi bir bağları kalmadı. Şimdi Harry ve Meghan'ın bundan sonra neler yapacağı merak ediliyor.

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Prens Harry'nin eşi Meghan Markle’dan olay röportaj! Kraliyetin tüm sırlarını ifşa edecek

"BİR MİLYON STERLİN" İDDİASI

Bu arada Meghan Markle ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre eski oyuncu Markle'a özel bir röportaj için tam 1 milyon sterlin teklif edildi.

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Prens Harry'nin eşi Meghan Markle’dan olay röportaj! Kraliyetin tüm sırlarını ifşa edecek

WINFREY'İN ADI GEÇİYOR

Meghan Markle'a yakın kaynaklar da bu röportaj için en güçlü adayın ünlü televizyoncu Oprah Winfrey olduğunu ileri sürüyor.

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Prens Harry'nin eşi Meghan Markle’dan olay röportaj! Kraliyetin tüm sırlarını ifşa edecek

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Röportajın aslında daha yakın bir zamanda gerçekleşmesinin planlandığı ama coronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği de belirtildi.

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Prens Harry'nin eşi Meghan Markle’dan olay röportaj! Kraliyetin tüm sırlarını ifşa edecek

YENİ BİR PRENSES DIANA OLABİLİR

Birçok kişiye göre, eğer bu röportaj gerçekleşirse Prenses Diana'nın 1995 yılında Martin Bashir'e verdiği ünlü röportaj kadar büyük ses getirecek. Bu görüşü savunanlara göre Meghan Markle, bu anlamda ikinci bir Prenses Diana olabilir. Prenses Diana, 1995 yılında Martin Bashir ile bir röportaj yapmış ve onun tüm sorularını şaşırtıcı bir samimiyetle cevaplamıştı.