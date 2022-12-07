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Haberler Galeri Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ı kalbinden vuran jest! Atacan’a sevgisini bambaşka bir boyutta haykırdı! Bu aşk dostu düşmanı çatlatır!

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ı kalbinden vuran jest! Atacan’a sevgisini bambaşka bir boyutta haykırdı! Bu aşk dostu düşmanı çatlatır!

Pınar Altuğ'dan günlerce konuşulacak sevgi gösterisi… Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile evliliğiyle dostu düşmanı çatlatan Pınar Altuğ'un paylaşımları oldukça ilgi çekiyor. Altuğ son hareketiyle yine magazin gündemine bomba gibi düşmeyi başardı. Paylaşımına "Pınar Altuğ aşka geldi" yorumları peş peşe geldi. İşte Pınar Altuğ'dan Instagram'ı yıkıp geçen Yağmur Atacan hamlesi...

Giriş Tarihi: 07.12.2022 18:43
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Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ı kalbinden vuran jest! Atacan’a sevgisini bambaşka bir boyutta haykırdı! Bu aşk dostu düşmanı çatlatır!

2008'de dünya evine giren oyuncu çift Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan mutluluklarını kızları Su ile taçlandırmıştı. Aralarındaki yaş farkıyla sürekli konuşulan çift, ne yapsa ilgi odağı oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ı kalbinden vuran jest! Atacan’a sevgisini bambaşka bir boyutta haykırdı! Bu aşk dostu düşmanı çatlatır!

Kendileri ile ilgili çıkan haberlere takılmayan çift, sosyal medyanın en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

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Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ı kalbinden vuran jest! Atacan’a sevgisini bambaşka bir boyutta haykırdı! Bu aşk dostu düşmanı çatlatır!

PINAR ALTUĞ'DAN SES GETİREN HAMLE

Özellikle Instagram'ı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son hamlesiyle ise yine ses getirdi.

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Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ı kalbinden vuran jest! Atacan’a sevgisini bambaşka bir boyutta haykırdı! Bu aşk dostu düşmanı çatlatır!

"AŞKA BAK"

Koluna yeni bir dövme yaptıran oyuncu, "Aşka bak" dedirtti.

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Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ı kalbinden vuran jest! Atacan’a sevgisini bambaşka bir boyutta haykırdı! Bu aşk dostu düşmanı çatlatır!

YAĞMUR ATACAN'I KALBİNDEN VURDU

Yıllarca "Çocuklar Duymasın" dizisinde Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, yaptığı hamle ile eşi Yağmur Atacan'ın gönlünü fethetti.