Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ı kalbinden vuran jest! Atacan’a sevgisini bambaşka bir boyutta haykırdı! Bu aşk dostu düşmanı çatlatır!

Pınar Altuğ'dan günlerce konuşulacak sevgi gösterisi… Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile evliliğiyle dostu düşmanı çatlatan Pınar Altuğ'un paylaşımları oldukça ilgi çekiyor. Altuğ son hareketiyle yine magazin gündemine bomba gibi düşmeyi başardı. Paylaşımına "Pınar Altuğ aşka geldi" yorumları peş peşe geldi. İşte Pınar Altuğ'dan Instagram'ı yıkıp geçen Yağmur Atacan hamlesi...