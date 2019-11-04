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Pınar Altuğ ve kızının Türk bayrağı desenli tişörtleri gündem oldu

Pınar Altuğ sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerin başına geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kızı Su ile olan fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, dikkat çekti. Pınar Altuğ ve kızı Su'nun giydiği Türk bayrağı desenli tişörtler, takipçileri tarafından beğenildi. Pınar Altuğ madalya kazanan milli sporcularımızın asker selamı verdiği anların da fotoğraflarını paylaşmıştı. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımları.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 10:32
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Pınar Altuğ ve kızının Türk bayrağı desenli tişörtleri gündem oldu

Pınar Altuğ sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerin başına geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kızı Su ile olan fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, dikkat çekti. Pınar Altuğ ve kızı Su'nun giydiği Türk bayrağı desenli tişörtler, takipçileri tarafından beğenildi. Pınar Altuğ madalya kazanan milli sporcularımızın asker selamı verdiği anların da fotoğraflarını paylaşmıştı.

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Pınar Altuğ ve kızının Türk bayrağı desenli tişörtleri gündem oldu

İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımları.

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Pınar Altuğ ve kızının Türk bayrağı desenli tişörtleri gündem oldu

Busenaz Sürmeneli Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kiloda şampiyon oldu.

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Pınar Altuğ ve kızının Türk bayrağı desenli tişörtleri gündem oldu

İbrahim Çolak Dünya Cimnastik Sampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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Pınar Altuğ ve kızının Türk bayrağı desenli tişörtleri gündem oldu

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ, kızı ve eşi Yağmur Atacan ile de olan fotoğraflarını paylaşmaktan geri kalmıyor.