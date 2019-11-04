Pınar Altuğ ve kızının Türk bayrağı desenli tişörtleri gündem oldu

Pınar Altuğ sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerin başına geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kızı Su ile olan fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, dikkat çekti. Pınar Altuğ ve kızı Su'nun giydiği Türk bayrağı desenli tişörtler, takipçileri tarafından beğenildi. Pınar Altuğ madalya kazanan milli sporcularımızın asker selamı verdiği anların da fotoğraflarını paylaşmıştı. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımları.