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Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Bey'i Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncu çıktı
Payitaht Abdülhamid dizisinde Halil Halid Bey karakterine hayat veren Gürkan Uygun, yeni bölüm öncesi yeniden gündem oldu. Gürkan Uygun'un Payitaht Abdülhamid dizisindeki Halil Halid Bey rolü herkesin dikkatini çekmişti. Payitaht Abdülhamid'in usta oyuncusu Gürkan Uygun'un öz kardeşi de oyuncu çıktı. Söz dizisinde oynayan Gürkan Uygun'un kardeşi herkesi şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 14.11.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 15:51
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