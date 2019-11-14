Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Bey'i Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncu çıktı

Payitaht Abdülhamid dizisinde Halil Halid Bey karakterine hayat veren Gürkan Uygun, yeni bölüm öncesi yeniden gündem oldu. Gürkan Uygun'un Payitaht Abdülhamid dizisindeki Halil Halid Bey rolü herkesin dikkatini çekmişti. Payitaht Abdülhamid'in usta oyuncusu Gürkan Uygun'un öz kardeşi de oyuncu çıktı. Söz dizisinde oynayan Gürkan Uygun'un kardeşi herkesi şaşkına çevirdi.