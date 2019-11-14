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Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Bey'i Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncu çıktı

Payitaht Abdülhamid dizisinde Halil Halid Bey karakterine hayat veren Gürkan Uygun, yeni bölüm öncesi yeniden gündem oldu. Gürkan Uygun'un Payitaht Abdülhamid dizisindeki Halil Halid Bey rolü herkesin dikkatini çekmişti. Payitaht Abdülhamid'in usta oyuncusu Gürkan Uygun'un öz kardeşi de oyuncu çıktı. Söz dizisinde oynayan Gürkan Uygun'un kardeşi herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 15:51
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Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Bey'i Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncu çıktı

Payitaht Abdülhamid dizisinde Halil Halid Bey karakterine hayat veren Gürkan Uygun, yeni bölüm öncesi yeniden gündem oldu. Gürkan Uygun'un Payitaht Abdülhamid dizisindeki Halil Halid Bey rolü herkesin dikkatini çekmişti. Payitaht Abdülhamid'in usta oyuncusu Gürkan Uygun'un öz kardeşi de oyuncu çıktı.

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Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Bey'i Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncu çıktı

Söz dizisinde oynayan Gürkan Uygun'un kardeşi herkesi şaşkına çevirdi.

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Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Bey'i Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncu çıktı

İşte Gürkan Uygun ve ünlülerin akrabaları...

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Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Bey'i Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncu çıktı

İrem Helvacıoğlu ve ablası Merve Helvacıoğlu

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Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Bey'i Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncu çıktı

İrem Helvacıoğlu ve ablası Merve Helvacıoğlu