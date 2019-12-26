Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal memleketiyle dikkat çekti

Payitaht Abdülhamid dizisiyle ödül alan başarılı oyuncu Bülent İnal, özel hayatıyla da gündem oldu. Sosyal medyanın ve magazin dünyasının yakından takip ettiği Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal, sevenlerinin büyük ilgisiyle karşı karşıya. Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri, memleketiyle şoke oldu.