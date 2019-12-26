26 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal memleketiyle dikkat çekti

Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Ödüllü oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizindeki performansıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Sevilen oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizisi izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Özel hayatı araştırılan Bülent İnal'ın memleketi herkesi şaşırttı. Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 04:26 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 04:31
  • 1
  • 35
Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal memleketiyle dikkat çekti

Payitaht Abdülhamid dizisiyle ödül alan başarılı oyuncu Bülent İnal, özel hayatıyla da gündem oldu. Sosyal medyanın ve magazin dünyasının yakından takip ettiği Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal, sevenlerinin büyük ilgisiyle karşı karşıya. Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri, memleketiyle şoke oldu.

  • 2
  • 35
Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal memleketiyle dikkat çekti

Peki Bülent İnal aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

  • 3
  • 35
Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal memleketiyle dikkat çekti

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

  • 4
  • 35
Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal memleketiyle dikkat çekti

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

  • 5
  • 35
Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal memleketiyle dikkat çekti

Cüneyt Arkın – Eskişehir