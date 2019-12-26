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Hadise yılı 619 TL zararla kapattı!
Ünlü popçu Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz ile birlikte Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana, 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle icra geldiği ileri sürülmüş, bu iddia magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Hadise'nin 2017 yılına ait gelir beyannamesi ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Hadise'nin mahkemeye sunduğu 2017 yılına ait gelir beyannamesinde; 619 lira zararda kapattığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 26.12.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 09:42
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