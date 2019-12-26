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Hadise yılı 619 TL zararla kapattı!

Ünlü popçu Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz ile birlikte Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana, 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle icra geldiği ileri sürülmüş, bu iddia magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Hadise'nin 2017 yılına ait gelir beyannamesi ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Hadise'nin mahkemeye sunduğu 2017 yılına ait gelir beyannamesinde; 619 lira zararda kapattığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 09:42
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Hadise yılı 619 TL zararla kapattı!

Ünlü popçu Hadise'nin Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana, 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle icra geldiği ileri sürülmüştü.

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Hadise yılı 619 TL zararla kapattı!

Hadise, her ne kadar çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtse de olay, bu iddialar son olarak bir magazin programında masaya yatırılmıştı.

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Hadise yılı 619 TL zararla kapattı!

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

23-26 Mart tarihlerinde yapılan yayınlarda konu tekrar konuşulunca Hadise; program sunucularına 100'er bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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Hadise yılı 619 TL zararla kapattı!

619 LİRA ZARAR ETMİŞ

Dava, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ederken, Hadise'nin 2017 yılına ait gelir beyannamesi ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının mahkemeye sunduğu 2017 yılına ait gelir beyannamesinde; toplam kazancını 27 bin 927 lira, gider masraflarını ise 28 bin 546 lira olarak gösterdiği dikkat çekti.

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Hadise yılı 619 TL zararla kapattı!

Bu duruma göre Hadise'nin 2017 yılını 619 lira zararda kapattığı ortaya çıktı.