Vefatının 1. yılında anılıyor! Özkan Uğur'un hesabından ilk paylaşım! Oğlu Alişan Uğur'un sözleri duygulandırdı

MFÖ'nün unutulmaz ismi Özkan Uğur'un vefatının 1. yılında sevenleri ve oğlu tarafından unutulmadı. 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Uğur, müzik kariyeri boyunca pek çok unutulmaz esere imza atmış ve Türk müziğine önemli katkılarda bulundu. Özkan Uğur'un resmi sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımı, sanatçının sevenleri ve müzik dünyasının tanınmış isimlerinden büyük ilgi gördü. Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur ise babasıyla olan eski görüntülerini payalşıp, duygusal sözler yazdı.