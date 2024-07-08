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Vefatının 1. yılında anılıyor! Özkan Uğur'un hesabından ilk paylaşım! Oğlu Alişan Uğur'un sözleri duygulandırdı

MFÖ'nün unutulmaz ismi Özkan Uğur'un vefatının 1. yılında sevenleri ve oğlu tarafından unutulmadı. 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Uğur, müzik kariyeri boyunca pek çok unutulmaz esere imza atmış ve Türk müziğine önemli katkılarda bulundu. Özkan Uğur'un resmi sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımı, sanatçının sevenleri ve müzik dünyasının tanınmış isimlerinden büyük ilgi gördü. Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur ise babasıyla olan eski görüntülerini payalşıp, duygusal sözler yazdı.

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 17:07
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Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygulandıran paylaşım: Seni çok özledim! Vefatının 1. yılında anılıyor

'Ele Güne Karşı', 'Peki Peki Anladık', 'Ali Desidero', 'Güllerin İçinden' parçaların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan, 'G.O.R.A.', 'A.R.O.G', 'Yahşi Batı' ve 'Cennet Mahallesi' gibi birçok yapımda rol alan müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un vefatının üzerinden tam 1 yıl geçti.

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Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygulandıran paylaşım: Seni çok özledim! Vefatının 1. yılında anılıyor

2 kez lenf kanserini yenen Özkan Uğur, 3. Savaşında maalesef başarılı olamadı. 8 Temmuz 2023 tarihinde hayata gözlerini yuman Özkan Uğur başta oğlu olmak üzere sevenlerini derinden üzdü.

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Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygulandıran paylaşım: Seni çok özledim! Vefatının 1. yılında anılıyor

7'den 77'ye birçok kişinin sevdiği Özkan Uğur, ölüm yıldönümünde de unutulmadı.

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Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygulandıran paylaşım: Seni çok özledim! Vefatının 1. yılında anılıyor

RESMİ HESABINDAN İLK PAYLAŞIM

Ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçen Özkan Uğur'un vefatının ardından sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yapıldı. "Seni hiç unutmayacağız. 17.10.1953 ∞ 08.07.2023" notu video hepimizin tüylerini diken diken etti.

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Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygulandıran paylaşım: Seni çok özledim! Vefatının 1. yılında anılıyor

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Özkan Uğur'un hesabından yapılan paylaşıma ünlü isimlerden yorum yaptı.

Mazhar Alanson'dan Ragıp Savaş'a, Mine Tugay'dan Melek Baykal'a, Behzat Uygur'dan Aylin Aslım'a birçok isim videonun altına yorum yaptı.