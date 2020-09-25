Özge Gürel'in estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Özge Gürel, sosyal medyayı salladı... Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla adından söz ettiren Özge Gürel ekranların vazgeçilmez oyuncularından olurken rol arkadaşı Can Yaman'la yakaladıkları uyum da dikkat çekti. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Özge Gürel de estetik harikası çıktı. Gürel hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce inanamadı. İşte Özge Gürel'in estetiksiz hali...