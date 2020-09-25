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Özge Gürel'in estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Özge Gürel, sosyal medyayı salladı... Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla adından söz ettiren Özge Gürel ekranların vazgeçilmez oyuncularından olurken rol arkadaşı Can Yaman'la yakaladıkları uyum da dikkat çekti. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Özge Gürel de estetik harikası çıktı. Gürel hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce inanamadı. İşte Özge Gürel'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 18:05
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Özge Gürel'in estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Özge Gürel, Can Yaman'la aralarındaki uyumla tüm dikkatleri üzerine çekti. Özge Gürel hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Özge Gürel'in estetik yaptırmadan önceki hali...

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Özge Gürel'in estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Deren Talu

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Özge Gürel'in estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Melike İpek Yalova

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Özge Gürel'in estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Melike İpek Yalova

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Özge Gürel'in estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Burcu Özberk