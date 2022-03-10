Özcan Deniz'den acı itiraf: Annem gözümün önünde…

Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla dava açılmış, 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Yargılanması tamamlanan şarkıcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde beraat etti. Kararın ardından bir itirafta bulunan Deniz, "Annesi gözü önünde şiddete uğramış ve bunları görüp büyümüş bir çocuğum. Buna rağmen bana haksızlık yapan kişiyi affediyorum" dedi.