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Özcan Deniz'den acı itiraf: Annem gözümün önünde…

Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla dava açılmış, 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Yargılanması tamamlanan şarkıcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde beraat etti. Kararın ardından bir itirafta bulunan Deniz, "Annesi gözü önünde şiddete uğramış ve bunları görüp büyümüş bir çocuğum. Buna rağmen bana haksızlık yapan kişiyi affediyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 10.03.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 09:09
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Özcan Deniz’den acı itiraf: Annem gözümün önünde…

2018 yılında nikah masasına oturan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 2019 yılında ayrılmış, Deniz "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.

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Özcan Deniz’den acı itiraf: Annem gözümün önünde…

'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Boşanmadan 2 yıl sonra Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

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Özcan Deniz’den acı itiraf: Annem gözümün önünde…

YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANIYOR

Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık Özcan Deniz hakkında yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

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Özcan Deniz’den acı itiraf: Annem gözümün önünde…

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Özcan Deniz'in avukatı Rukiye Moray, Amine Tuğçin Akman ve Feyza Aktan'ın avukatı Emek Emre katılım sağladı. Basit yaralamasuçundan yargılanan Özcan Deniz hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 2017'de yaşandığı iddia edilen olayda tarafların evli olamadığı ve şikayetin 6 ay içinde yapılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine, 2018 yılında Muğla'da yaşandığı iddia edilen olayda tanık ifadelerinde çelişki olduğu ve darp raporu alınması gerekçesiyle beraatine, 2019 Haziran'da Almanya'da yaşandığı iler sürülen olayda şikayet süresi geçtiğinden düşürülmesi talep edildi.

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Özcan Deniz’den acı itiraf: Annem gözümün önünde…

BERAAT ETTİ

Mahkeme, mütalaanın ardından kararı açıkladı. Özcan Deniz'in 2017 yılında işlediği iddia edilen basit yaralama suçunun şikayet süresinden sonra şikayet edildiği gerekçesiyle düşürülmesine, 2018'de yaşanan olayda Deniz'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine, 2019'da Almanya'daki olayda şikayet süresi geçtiği sebebiyle düşürülmesine karar verdi.