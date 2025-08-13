Özcan Deniz’den 40 sayfalık paylaşım: İpleri tamamen kopardılar

"BEDELİNİ ÖDERSEM SAMAR EN İYİ GELİN OLACAK"
Hayır! Çünkü tehdidin işe yaradığını geçmişte çok gördünüz. Şu an yaramıyor olması hepinizi afallattı. O yüzden ekranlarda, 'Ben olayların buraya geleceğini bilmiyordum' diyorsun. Gerçekten de bilmiyordun. Ya da ne zannediyordunuz, onu da ben bilmiyorum. Çünkü geçmiş bilgi bu değil. Özcan tehdit edilir ve kursağındaki daha midesine gitmeden alınır! Yani bedelini ödersem Samar en iyi gelin, oğlum da en iyi torun olacak! Yarın Ercan'dan gasp ettiklerini almaya çalışmaktan vazgeçip, yine bütün kazancımı önünüze koysam ne büyü kalır ne kötü gelin kalır.
Ama hayır, bırakmayacağım. O evler benim 40 yıllık emeğimden geri bıraktığınız tek şey. Ve bunca kötülüğün sonunda Ercan Bey'e ve apartta bekleyen eşlerine, metreslerine armağan etmeyeceğim. Bu sefer oğlumun riskiyle ne tavuğu pişirecek ne de hacıyı ketenpereye getirecek. Bu tantana bitsin istiyorsanız Ercan Bey evlerimi verecek, ipotekleriyle de borçlarını ödeyecek ve konu kapanacak.
"TORUNLARINIZ BİLE ADINIZI ANMAYA UTANACAK"
Kötülüklerinizle nirvanaya ulaştınız. Tarih yazdınız. Gelecekte hakkımda yapılan her belgeselde ben ürettiklerimle, siz de yaptığınız kötülüklerle anılacaksınız. Torunlarınız bile adınızı anmaya utanacak. Bu yaşananların kitaplaştırılması ve 'Aile nedir? Nasıl olmamalı?' başlığıyla anlatılması gerek. Beni öldürmeye çalışıp da başaramamış katillerimi de affetmemi beklemesin kimse. Affedersem başaramadıklarını ilk fırsatta tekrarlarlar. Onlardaki kin dağı çatlatır.
"ERCAN ARABAYI UÇURUMDAN AŞAĞIYA ATTI"
'Gelip o villaları yakacağım' demişsin. Doğru, yakarsınız. Siz emeğiniz olmayan her şeyi yakar, yıkar, yok edersiniz. Bir tuğlasında bile emeğiniz yok. Ben Almanya'da, daha 18 yaşımda tuvalet temizleyerek, sahnelere çıkarak ilk sana çamaşır ve bulaşık makinesi ve televizyon aldım. Ercan'a da araba aldım. Babamla araba yüzünden birbirlerine girdiler ve Ercan arabayı uçurumdan aşağıya attı. Tıpkı şimdi olduğu gibi kimse emeğime acımadı. Ben neler çekiyorum da size o imkanları sağlıyorum, hiçbir zaman düşünmediniz. Yaktınız, yıktınız.
Siz şimdi böyle olmadınız, hep böyleydiniz. Sadece artık bıktım. Sanatımla, ürettiklerimle daha verimli olmak istiyorum. Kırk yıllık bu yolculuğumda artık zarar vermenize müsaade etmeyeceğim. Ailemi dağıtmanıza, beni evladımdan koparmanıza, onun geleceğini çalmanıza artık geç de olsa müsaade etmiyorum, etmeyeceğim.