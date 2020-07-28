28 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ozan Güven Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme! Aile Bakanlığı davaya müdahil olacak

Ozan Güven Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme! Aile Bakanlığı davaya müdahil olacak

Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven tarafından darbedilmesinin ardından şikayetçi olmuş ve Güven hakkında 13,5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Güven-Bulutsuz davasında yeni gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiği gerekçesiyle mağdur olan Deniz Bulutsuz'un davasına müdahil olmak için mahkemeye başvurdu.

Giriş Tarihi: 28.07.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 09:31
  • 1
  • 6
Ozan Güven Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme! Aile Bakanlığı davaya müdahil olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Mustafa Kurtuluş aracılığıyla başvurup, ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Ozan Güven Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme! Aile Bakanlığı davaya müdahil olacak

Hazırlanan iddianamede Ozan Güven'in 'Cebir tehdit veya kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

  • 3
  • 6
Ozan Güven Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme! Aile Bakanlığı davaya müdahil olacak

Dava, 58. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Mahkeme, geçtiğimiz günlerde davayı kabul ederek tarafların müdahil olduğu dosyanın 21 Ocak 2021 günü görülmesine karar vermişti.

  • 4
  • 6
Ozan Güven Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme! Aile Bakanlığı davaya müdahil olacak

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde başlayacak olan yargılamaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil olmak için dilekçe verdi.

  • 5
  • 6
Ozan Güven Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme! Aile Bakanlığı davaya müdahil olacak

Bakanlık avukatı tarafından dosyaya sunulan müdahil dilekçesinde, "Bakanlık gerekli gördüğü halde mağdur kadın çocuk ve aile bireylerine yönelik uygulanan şiddet ve ya şiddet tehlikesi halinde açılan davaya müdahil olarak katılabilir. Bu davada Deniz'in yanında olmak için davaya müdahil olmak istiyoruz" denildi.

Dilek YAMAN