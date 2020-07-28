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Ozan Güven Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme! Aile Bakanlığı davaya müdahil olacak
Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven tarafından darbedilmesinin ardından şikayetçi olmuş ve Güven hakkında 13,5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Güven-Bulutsuz davasında yeni gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiği gerekçesiyle mağdur olan Deniz Bulutsuz'un davasına müdahil olmak için mahkemeye başvurdu.
Giriş Tarihi: 28.07.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 09:31
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