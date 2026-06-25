Oyuncu Halil Ergün Atatürkçülere yüklendi! "Bu ülkede her haltı onlar yiyor"

Usta oyuncu Halil Ergün, YouTube'da katıldığı bir programda, 12 Eylül darbesi, referandum ve Atatürkçülük üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Cumhuriyetçi olduğunu söyleyen Ergün'ün "Her haltı bu ülkede, 'Atatürkçüyüm' diyenler yiyor" şeklindeki çıkışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yaprak Dökümü dizisi başta olmak üzere Türk televizyon ve sinema tarihinin birçok önemli yapımında rol alan usta oyuncu Halil Ergün, dikkat çeken bir röportaja imza attı. Konuk olduğu bir programda, Siyasi görüşleri ve geçmiş dönemdeki referandum tercihleri hakkında konuşan Ergün, "Ben Atatürkçü olmadım" ifadelerini kullandı.

2010 referandumundan da bahseden ve 12 Eylül hesaplaşması olduğu için oy kullandığını söyleyen Ergün, FETÖ'nün hesap vereceğini de söyledi. "BU ÜLKEDE HER HALTI 'ATATÜRKÇÜYÜM' DİYENLER YİYOR" "ONLAR HESAP VERECEK" Nil Gülsüm'ün Maksat Muhabbet programına konuk olan Ergün, şöyle dedi; "Dedim ki, yani onlar hesap verecekler çünkü şey, hani öldü ya gitti Amerika'da... FETÖ. Onun zamanında geberdi o. Benim anam da bilmem ne, babam da bilmem ne diye oralara yatmaya kalktıydı şey de. Geçelim onları şimdi...

"DOĞRUDAN EVET DEDİM" Çok mühim değil, benim yaklaşımlarım bunlar. Yüzde 92 ile 'evet' dediler biliyorsunuz Anayasa'ya. Yani o maddeyi gördüm, 'yargılanamazlar'" maddesini kaldırıyorlar. O kadar doğru ki. Ben 15. madde yüzünden, annem babamı da katarak, onlar çok şey yapmadılar, 'yetmez ama evet' filan değil, doğrudan 'evet' dedim diye de söyledim ya yani.

"BEN ATATÜRKÇÜ OLMADIM" Millet yazılar yazıp çok eleştirdi. Öyle şeyleri ciddiye almıyorum artık ben. Bizim yatırım derdimiz yok yani. Mübarek olsun ne söylerlerse söylesinler, benim kendime vereceğim hesap önemli. Ben cumhuriyetçiyim, ben Mustafa Kemal Atatürkçü filan olmadım hiçbir zaman. Ben Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları derim Cumhuriyeti kuranlara.

"HER HALTI ATATÜRKÇÜLÜK YAPANLAR YİYOR" Ya Atatürk 3 sene ya... 3 sene kullandı Soyadı Kanunu'nda, zaten hastaydı adamcağız bir şeyde. Atatürk... Herkes her haltı Atatürkçülük yapanlar yiyor biliyorsunuz değil mi yanlışlıkla.