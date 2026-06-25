Özge Özacar sınırları aştı! Dünyaca ünlü yıldızla aynı projede

Başarılı oyuncu Özge Özacar, Beyoğlu'nda katıldığı bir etkinlikte hem Cannes Film Festivali'ndeki anılarını hem de merakla beklenen yeni uluslararası projesini anlattı.

"DUA LİPA, İLHAM ALDIĞIM BİR KADIN"

Geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali'ne katılarak dikkatleri üzerine çeken ve burada Dua Lipa ile bir araya gelen Özacar, festival deneyimini şu sözlerle özetledi:

"Bizim için çok güzel geçti. Sektörümüzde doğru bağlantılar oluşturabilmek adına Cannes'a gitmek en iyi seçenek. O yüzden orada olmayı çok seviyorum ve çok kıymetli dostlar edindim. Çok beğendiğim bir sanatçı Dua Lipa... Çok ilham aldığım bir kadın ve gerçekten çok güzel. O gece sohbet etme fırsatımız olmadı ancak belki önümüzdeki sene Cannes'da sohbet ederiz"