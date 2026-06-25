Özge Özacar sınırları aştı! Dünyaca ünlü yıldızla aynı projede
Cannes'da Dua Lipa ile verdiği pozla hafızalara kazınan Özge Özacar, kariyerinde çıtayı yükseltti. Güzel oyuncu, La Casa de Papel'in efsanesi Pedro Alonso ile başrolü paylaşacağı The Prince dizisiyle dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.
Başarılı oyuncu Özge Özacar, Beyoğlu'nda katıldığı bir etkinlikte hem Cannes Film Festivali'ndeki anılarını hem de merakla beklenen yeni uluslararası projesini anlattı.
"DUA LİPA, İLHAM ALDIĞIM BİR KADIN"
Geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali'ne katılarak dikkatleri üzerine çeken ve burada Dua Lipa ile bir araya gelen Özacar, festival deneyimini şu sözlerle özetledi:
"Bizim için çok güzel geçti. Sektörümüzde doğru bağlantılar oluşturabilmek adına Cannes'a gitmek en iyi seçenek. O yüzden orada olmayı çok seviyorum ve çok kıymetli dostlar edindim. Çok beğendiğim bir sanatçı Dua Lipa... Çok ilham aldığım bir kadın ve gerçekten çok güzel. O gece sohbet etme fırsatımız olmadı ancak belki önümüzdeki sene Cannes'da sohbet ederiz"
"KARAKTERİNİ İNGİLİZCE OYNAYACAK"
Kariyerinde büyük bir sıçrama yapmaya hazırlanan Özge Özacar, yönetmenliğini Stephen Hopkins'in üstlendiği 'The Prince' dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
La Casa de Papel dizisinin unutulmaz 'Berlin'i Pedro Alonso ile başrolü paylaşacak olan oyuncu, projeye dair büyük bir gurur yaşıyor:
"Çok heyecanlıyım, projemiz dünyanın her yerinde yayınlanacak. Heyecanımı anlatamam. Böyle kıymetli bir senaryo içinde olmak çok heyecanlandırıyor. İngilizce oynayacak olmam ve mesleğimi bir adım daha ileri götürecek olmam en güzeli"
ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?
22 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özge Özacar, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerini güçlendirmek adına Chubbuck, Le Coq ve Meisner gibi uluslararası oyunculuk teknikleri üzerine eğitimler almıştır.
Başarılı oyuncu, "Bursa Bülbülü" filminde hayat verdiği Arzu karakteriyle bu yıl yeniden izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Özacar, son olarak geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen prestijli Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyerek dikkatleri üzerine çekmiştir.