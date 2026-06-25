"Hayatımı kaybettim" diyerek içini döktü! Kalbi duran oyuncu Oktay Çubuk taburcu oldu

"Bir süredir sosyal medyada yoktum. Ama artık yaşadığım olayla ilgili birkaç şey söylemem gerektiğini hissediyorum. Bildiğiniz gibi, tam 2 ay önce Lizbon'da kalbim durdu. Doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim ve sonra tekrar hayata döndüm.

Öncelikle bu süreçte yanımda olan aileme, dostlarıma, büyüklerime ve güzel mesajlarıyla destek veren herkese yürekten teşekkür ederim. Bu olayın neden başıma geldiğini bilmiyorum. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de bilmiyorum. Ama bildiğim net bir şey var: Çok şanslıyım. Çünkü hâlâ buradayım.

"ZAMANIMI DAHA BİLİNÇLİ VE LAYIĞIYLA YAŞAMAK İSTİYORUM"

"Bundan sonra bana verilen zamanı daha bilinçli, daha gerçek ve layığıyla yaşamak istiyorum. Şu an bir iyileşme ve geri dönüş sürecindeyim. Zamanla daha iyi olacağıma inancım tam. Bu süreç bana şunu hatırlattı: Yaşadığımız sürece umut vardır. Her gün daha iyi bir insan olmak için bir şans. Ve belki de en önemlisi, iyi ve doğru bir iz bırakmak için bir fırsat. Son anı beklemek yerine, şimdi yaşamak ve değişmek bizim elimizde."