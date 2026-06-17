Oyuncu Emel Yıldız'ın cenaze töreninde Türkan Şoray'dan duygu dolu sözler: "Ölene kadar kalbimde yaşayacak"

Yeşilçam oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Emel Yıldız, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenazesi törenin ardından Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılan oyuncu Türkan Şoray, "Beni sinemayla ilk tanıştıran kişiydi. Beni sinemaya film setlerine götürmüştü. Oradan sonra ben sinemaya başladım. Son ana kadar her dakika görüşemesek de telefonla her zaman görüşüyorduk" dedi.

Yeşilçam'ın önemli oyuncularında ve hayvan hakları savunucusu 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Emel Yıldız, 85 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız için bugün Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Kızı Elif Sofya'yı 40 gün önce toprağa veren Yıldız'ın cenaze törenine damadı, torunu, usta oyuncu Türkan Şoray, Tuna Arman, komşuları ve sevenleri katıldı. Yıldız'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BENİ SİNEMAYLA İLK TANIŞTIRAN KİŞİYDİ" Türkan Şoray, "Benim çok değerli ablam. Yıllardan beri hiç kopmadık. Bu ölüm beni çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Hayvan sevgisi inanılmazdı. Her zaman ölene kadar kalbimde yaşayacak. Beni sinemayla ilk tanıştıran kişiydi. Beni sinemaya film setlerine götürmüştü. Oradan sonra ben sinemaya başladım. Son ana kadar her dakika görüşemesek de telefonla her zaman görüşüyorduk" dedi.

"SON ANA KADAR UĞRAŞTI" Tuna Arman, "Bize zorla ve mücadele eden bir hayat gösterdi. Bir ömür harcadı. Hayvanların canlı olduğunu anlatabilmek için, hakları olduğunu anlatabilmek için son ana kadar uğraştı. İzinden gideceğiz. Yaşamayı da artık pek istemiyordu. Çok yorulmuştu." EMEL YILDIZ'A SON GÖREV! DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

"Kızını kaybettikten sonra çok yorulmuştu. Mahkemelere çıktı, yargılandı, uğraştı, bağırdı, ağladı, anlattı, kavga etti. Türkiye'den bir 'Panter Emel' geçti. Hepimize büyük bir yol açtı. İnsanlığı öğretti, insanın sadece insanlara yardım etmek olmadığını öğretti."