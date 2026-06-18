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Onur Dilber neden ayrıldı? Taşacak Bu Deniz'de şok veda: "Şaşırarak öğrendim"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde sezon finalinin ardından ortalık karıştı! Dizinin kilit karakteri Gezep'e hayat veren Onur Dilber, tatildeyken kadrodan çıkarıldığını duyurarak büyük bir şaşkınlık yaşadığını açıkladı.

Onur Dilber neden ayrıldı? Taşacak Bu Deniz'de şok veda: "Şaşırarak öğrendim" 1

Reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz dizisinde, izleyicileri derinden sarsan bir ayrılık yaşandı.

Dizide hayat verdiği "Gezep" karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Onur Dilber, yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Onur Dilber neden ayrıldı? Taşacak Bu Deniz'de şok veda: "Şaşırarak öğrendim" 2

"ŞAŞIRARAK VE ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM"

Ayrılık haberini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan Onur Dilber, gelişmeyi büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladığını belirtti.

X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Tbd dizisinde çok severek oynadığım Gezep'in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep'in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu. Karakterin özüne döneceğini ve vadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim."

Onur Dilber neden ayrıldı? Taşacak Bu Deniz'de şok veda: "Şaşırarak öğrendim" 3

HAYRANLARDAN SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Onur Dilber'in açıklamaları, dizinin sadık izleyici kitlesi ve özellikle Gezep hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Karakterin hikayesinin gelişiminden zaten memnun olmayan izleyiciler, sosyal medya platformlarında ayrılığa tepkilerini dile getirerek üzüntülerini paylaştı.

Onur Dilber neden ayrıldı? Taşacak Bu Deniz'de şok veda: "Şaşırarak öğrendim" 4

Karakterin "yarım kalan" hikayesine vurgu yapan izleyiciler, sosyal medyada başlattıkları etiketlerle Onur Dilber'e destek mesajları yağdırdı. Hayranlar, Gezep karakterinin potansiyelinin harcandığını savunurken, dizinin yeni sezonunda bu boşluğun nasıl doldurulacağı şimdiden merak konusu oldu.

Onur Dilber neden ayrıldı? Taşacak Bu Deniz'de şok veda: "Şaşırarak öğrendim" 5

"HAK YERİNİ BULSUN"

Instagram hesabından da veda niteliğinde bir paylaşım yapan Dilber, hayranlarına destekleri için teşekkür ederken şu notu düştü:

"Tbd seyircisine teşekkürler. Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikayesi var ama sağlık olsun. Geç de olsa hak yerini bulsun. Amin!"

Onur Dilber neden ayrıldı? Taşacak Bu Deniz'de şok veda: "Şaşırarak öğrendim" 6

ONUR DİLBER KİMDİR?

Onur Dilber, 25 Haziran 1982 Trabzon doğumlu Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuş ve Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır.

Geniş kitlelerce TRT 1'in fenomen dizisi Seksenler'deki "Komiser Rıza" karakteriyle tanınmış, ayrıca Taşacak Bu Deniz dizisinde "Gezep" karakterini canlandırmıştır.

Onur Dilber neden ayrıldı? Taşacak Bu Deniz'de şok veda: "Şaşırarak öğrendim" 7

Yer aldığı başlıca projeler şunlardır:

Seksenler (2012-2022) - Komiser Rıza
Taşacak Bu Deniz (2025-2026) - Gezep
Bizum Hoca: Bezdum da!

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