Reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz dizisinde, izleyicileri derinden sarsan bir ayrılık yaşandı.

"Tbd dizisinde çok severek oynadığım Gezep'in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep'in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu. Karakterin özüne döneceğini ve vadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim."

X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:

Ayrılık haberini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan Onur Dilber, gelişmeyi büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Onur Dilber'in açıklamaları, dizinin sadık izleyici kitlesi ve özellikle Gezep hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Karakterin hikayesinin gelişiminden zaten memnun olmayan izleyiciler, sosyal medya platformlarında ayrılığa tepkilerini dile getirerek üzüntülerini paylaştı.

Karakterin "yarım kalan" hikayesine vurgu yapan izleyiciler, sosyal medyada başlattıkları etiketlerle Onur Dilber'e destek mesajları yağdırdı. Hayranlar, Gezep karakterinin potansiyelinin harcandığını savunurken, dizinin yeni sezonunda bu boşluğun nasıl doldurulacağı şimdiden merak konusu oldu.

"HAK YERİNİ BULSUN"

Instagram hesabından da veda niteliğinde bir paylaşım yapan Dilber, hayranlarına destekleri için teşekkür ederken şu notu düştü:

"Tbd seyircisine teşekkürler. Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikayesi var ama sağlık olsun. Geç de olsa hak yerini bulsun. Amin!"