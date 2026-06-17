Lavabodan çıktı kendini canlı yayında buldu: Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil iddiası
Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen fenomen Eylem Çelik'ten yeni açıklamalar geldi. İş görüşmesi için gittiği evde yaşadıklarını bir bir anlatan Çelik, hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlayarak, ünlü şovmene dava açacağını duyurdu.
Magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan Mehmet Ali Erbil ve Eylem Çelik arasındaki aşk iddiaları, yeni bir boyuta taşındı. Hakkında çıkan haberlere daha fazla sessiz kalamayan genç fenomen Eylem Çelik, Canlı Magazin'e verdiği özel röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.
HER ŞEYİ BİR BİR İTİRAF ETTİ
Mehmet Ali Erbil ile anılmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Çelik, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, ünlü sunucunun kendisini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirdiğini iddia etti. Yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemeyen genç fenomen, şu ifadeleri kullandı:
"Kendisi bana Instagram üzerinden sürekli yazıyordu. Ben de zaten cevap verdim. Öğrenci olduğumu, oyunculukla ilgilendiğimi falan söyledim. 'İstanbul'a geldiğin zaman seninle görüşelim' dedi, bir kahve içelim dedi. Ben de görüştüm. Çünkü bana iş görüşmesi gibi bir şey ayarlayacağını söyledi. Ben de çok mutlu olmuştum. Belki bana yardımcı olabileceğini düşündüm.
"LAVABODAN ÇIKTIM CANLI YAYIN AÇTI"
Çelik, "Kendisiyle iş görüşmesi sağladım. Sonra kendisiyle İstinye'de bir kahve içtik. Ve sonrasında bana birtakım evraklar vereceğini söylediği için beni evine davet etti. Kalktı, evine çağırdı. Biz evine gittik. Sonra evine gittiğimizde zaten kapıyı yardımcısı açtı. Evde üç tane, dört tane insan vardı. Ve yardımcısına "Lavaboyu kullanabilir miyim" diye sordum. Lavaboya girip çıkmamla beyefendinin yayın açması biri oldu.
"GEL BENİMLE YAŞA" DEDİ
Sonrasında zaten ben apar topar evi terk ettim. Ne yapacağımı şaşırdım çünkü. Bana kamerayı çevirdi ve ekrana gözük dedi. Biraz yüzüm gözüktü ve sosyal medyamı söyledi. Sonra beni magazine sürdü birkaç gün sonra. Kendisi bana sevgililik teklifinde bulundu bende bunu reddettim. Kendisi bana "asistanım ol dedi, sevgilim" ol dedi. Bana "gel benimle yaşa" dedi. Bana bir sürü vaatler sürdü. Ben tabi ki bunları reddettim ve evi terk edip gittim.
"DEDEM YAŞINDA BİR ADAM"
Çünkü ben beyefendiyle sadece iş görüşmesi için görüşmüştüm. 2 gün sonra da kendimi magazinde buldum. Ne yağacağımı şaşırdım. Elim ayağıma dolaştı, ailem öğrenmişti. O an aileme kanıtlamak zorundaydım. O an her şeyi yalanladım. Aklıma başka bir şey gelmedi. Kendisi benim dedem yaşında bir adam. Ben böyle şeyleri asla kabul etmiyorum. Benim tanımıyorum dediğim iddialar sevgililik iddialarıydı.