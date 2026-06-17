Lavabodan çıktı kendini canlı yayında buldu: Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil iddiası

Magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan Mehmet Ali Erbil ve Eylem Çelik arasındaki aşk iddiaları, yeni bir boyuta taşındı. Hakkında çıkan haberlere daha fazla sessiz kalamayan genç fenomen Eylem Çelik, Canlı Magazin'e verdiği özel röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.

HER ŞEYİ BİR BİR İTİRAF ETTİ

Mehmet Ali Erbil ile anılmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Çelik, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, ünlü sunucunun kendisini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirdiğini iddia etti. Yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemeyen genç fenomen, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi bana Instagram üzerinden sürekli yazıyordu. Ben de zaten cevap verdim. Öğrenci olduğumu, oyunculukla ilgilendiğimi falan söyledim. 'İstanbul'a geldiğin zaman seninle görüşelim' dedi, bir kahve içelim dedi. Ben de görüştüm. Çünkü bana iş görüşmesi gibi bir şey ayarlayacağını söyledi. Ben de çok mutlu olmuştum. Belki bana yardımcı olabileceğini düşündüm.