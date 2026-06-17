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Lavabodan çıktı kendini canlı yayında buldu: Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil iddiası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen fenomen Eylem Çelik'ten yeni açıklamalar geldi. İş görüşmesi için gittiği evde yaşadıklarını bir bir anlatan Çelik, hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlayarak, ünlü şovmene dava açacağını duyurdu.

Lavabodan çıktı kendini canlı yayında buldu: Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil iddiası 1

Magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan Mehmet Ali Erbil ve Eylem Çelik arasındaki aşk iddiaları, yeni bir boyuta taşındı. Hakkında çıkan haberlere daha fazla sessiz kalamayan genç fenomen Eylem Çelik, Canlı Magazin'e verdiği özel röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.

Lavabodan çıktı kendini canlı yayında buldu: Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil iddiası 2

HER ŞEYİ BİR BİR İTİRAF ETTİ

Mehmet Ali Erbil ile anılmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Çelik, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, ünlü sunucunun kendisini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirdiğini iddia etti. Yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemeyen genç fenomen, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi bana Instagram üzerinden sürekli yazıyordu. Ben de zaten cevap verdim. Öğrenci olduğumu, oyunculukla ilgilendiğimi falan söyledim. 'İstanbul'a geldiğin zaman seninle görüşelim' dedi, bir kahve içelim dedi. Ben de görüştüm. Çünkü bana iş görüşmesi gibi bir şey ayarlayacağını söyledi. Ben de çok mutlu olmuştum. Belki bana yardımcı olabileceğini düşündüm.

Lavabodan çıktı kendini canlı yayında buldu: Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil iddiası 3

"LAVABODAN ÇIKTIM CANLI YAYIN AÇTI"

Çelik, "Kendisiyle iş görüşmesi sağladım. Sonra kendisiyle İstinye'de bir kahve içtik. Ve sonrasında bana birtakım evraklar vereceğini söylediği için beni evine davet etti. Kalktı, evine çağırdı. Biz evine gittik. Sonra evine gittiğimizde zaten kapıyı yardımcısı açtı. Evde üç tane, dört tane insan vardı. Ve yardımcısına "Lavaboyu kullanabilir miyim" diye sordum. Lavaboya girip çıkmamla beyefendinin yayın açması biri oldu.

Lavabodan çıktı kendini canlı yayında buldu: Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil iddiası 4

"GEL BENİMLE YAŞA" DEDİ

Sonrasında zaten ben apar topar evi terk ettim. Ne yapacağımı şaşırdım çünkü. Bana kamerayı çevirdi ve ekrana gözük dedi. Biraz yüzüm gözüktü ve sosyal medyamı söyledi. Sonra beni magazine sürdü birkaç gün sonra. Kendisi bana sevgililik teklifinde bulundu bende bunu reddettim. Kendisi bana "asistanım ol dedi, sevgilim" ol dedi. Bana "gel benimle yaşa" dedi. Bana bir sürü vaatler sürdü. Ben tabi ki bunları reddettim ve evi terk edip gittim.

Lavabodan çıktı kendini canlı yayında buldu: Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil iddiası 5

"DEDEM YAŞINDA BİR ADAM"

Çünkü ben beyefendiyle sadece iş görüşmesi için görüşmüştüm. 2 gün sonra da kendimi magazinde buldum. Ne yağacağımı şaşırdım. Elim ayağıma dolaştı, ailem öğrenmişti. O an aileme kanıtlamak zorundaydım. O an her şeyi yalanladım. Aklıma başka bir şey gelmedi. Kendisi benim dedem yaşında bir adam. Ben böyle şeyleri asla kabul etmiyorum. Benim tanımıyorum dediğim iddialar sevgililik iddialarıydı.

Lavabodan çıktı kendini canlı yayında buldu: Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil iddiası 6

Şu an ailemle konuşmuyorum.Kendime de yakıştırmıyorum. Mehmet Ali Bey'e dava açacağım. Çünkü bana bu attığı iftira yüzünden ben insan içine çıkamıyorum. İnsanlar beni bu yüzden tanıyacak diye kendimden midem bulanıyor. Onun yüzünden çok kötü anılıyorum. Bana attığı iftiranın acısını çıkaracağım" dedi.

Lavabodan çıktı kendini canlı yayında buldu: Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil iddiası 7
Mehmet Ali Erbilden genç sevgilisine sert sözler MEHMET ALİ ERBİL'DEN GENÇ SEVGİLİSİNE SERT SÖZLER

MEHMET ALİ ERBİL NE DEMİŞTİ?

Hakkında çıkan aşk iddialarını "Sevgilisi değilim, tanımıyorum" sözleriyle kesin bir dille reddeden 21 yaşındaki Eylem Çelik'e, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den çok sert bir yanıt gelmişti.

"KULLANILAN TARAF BEN OLDUM"

İddiaların odağındaki Mehmet Ali Erbil, Eylem Çelik'in kendisini tanımadığı yönündeki söylemlerine tepki göstererek, "Beni ünlü olmak için kullandı" iddiasını ortaya attı. Erbil, ilişkinin perde arkasında yaşandığını savunduğu detayları kamuoyuyla paylaştı.

BİLEKLİK DETAYINDAN EVDEKİ YAYINA KADAR HER ŞEYİ ANLATTI

Erbil, aralarındaki samimiyeti kanıtlamak adına şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Tanımıyorum demek büyük bir yalan. Birlikte yemeğe çıktık, vakit geçirdik. Hatta kendisine üzerinde 'M' harfi bulunan bir bileklik hediye ettim. En önemlisi, evimde oturup birlikte TikTok yayını yaptığımız anlar herkesin malumu. Şimdi çıkıp beni tanımadığını söylemesi tamamen şöhret basamaklarını tırmanmak için kurduğu bir oyun. Bu süreçte kullanılan taraf ne yazık ki ben oldum."

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