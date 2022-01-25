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Haberler Galeri Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı! Gündüz Bey’in hatunlara sürgün kararı ortalığı karıştıracak

Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı! Gündüz Bey’in hatunlara sürgün kararı ortalığı karıştıracak

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 26 Ocak Çarşamba 20.00'de nefes kesecek bir bölümle atv ekranında olacak. 'Kuruluş Osman'da Geyhatu liderliğindeki Moğolların eline düşen Osman Bey'in nasıl kurtulacağı merak konusu.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 13:28 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 13:28
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Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı! Gündüz Bey’in hatunlara sürgün kararı ortalığı karıştıracak

79.Bölüm:

Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir. Osman ve alpleri bu cendereden nasıl çıkacaktır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı! Gündüz Bey’in hatunlara sürgün kararı ortalığı karıştıracak

Tekfur Nikola, Kosses'i Konstantinopolis'e götürüp imparatora teslim etmek isterken, Turgut Bey ve alpleri Nikola'yı engellemek için harekete geçer ancak Turgut Bey, Nikola tarafından yakalanır.

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Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı! Gündüz Bey’in hatunlara sürgün kararı ortalığı karıştıracak

Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Gündüz Bey ise Kayı Obası'nda beylik toyu kurmaya hazırlanmaktadır.

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Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı! Gündüz Bey’in hatunlara sürgün kararı ortalığı karıştıracak

Gündüz Bey, hatunları obadan sürgün etmeye karar verince; Bala Hatun, Malhun Hatun ve Selcan Ana, Osman Bey'in emanetini korumak için and içer.

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Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı! Gündüz Bey’in hatunlara sürgün kararı ortalığı karıştıracak

Obadan ayrılan hatunların uğradığı saldırıda Selcan Ana yaralanır.