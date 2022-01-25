HaberlerGaleriOsman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı! Gündüz Bey’in hatunlara sürgün kararı ortalığı karıştıracak
Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı! Gündüz Bey’in hatunlara sürgün kararı ortalığı karıştıracak
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 26 Ocak Çarşamba 20.00'de nefes kesecek bir bölümle atv ekranında olacak. 'Kuruluş Osman'da Geyhatu liderliğindeki Moğolların eline düşen Osman Bey'in nasıl kurtulacağı merak konusu.
Giriş Tarihi: 25.01.2022 13:28Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 13:28