Büşra Pekin Ayberk Pekcan’ın ölümüyle yıkıldı: Gözyaşlarımı tutamıyorum…

Ekranların sevilen ismi Ayberk Pekcan'dan acı haber geldi. Akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncu, 51 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak 'Dilber Ay' filminde yer alan Pekcan'ın rol arkadaşı Büşra Pekin, ünlü oyuncuyla fotoğrafını paylaşarak veda etti. Gözyaşlarını tutamadığını belirten Pekin şu satırları kaleme aldı...