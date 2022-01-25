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Büşra Pekin Ayberk Pekcan’ın ölümüyle yıkıldı: Gözyaşlarımı tutamıyorum…

Ekranların sevilen ismi Ayberk Pekcan'dan acı haber geldi. Akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncu, 51 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak 'Dilber Ay' filminde yer alan Pekcan'ın rol arkadaşı Büşra Pekin, ünlü oyuncuyla fotoğrafını paylaşarak veda etti. Gözyaşlarını tutamadığını belirten Pekin şu satırları kaleme aldı...

Giriş Tarihi: 25.01.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 13:00
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Büşra Pekin Ayberk Pekcan’ın ölümüyle yıkıldı: Gözyaşlarımı tutamıyorum…

Ayberk Pekcan, geçtiğimiz sene ekim ayında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kansere yakalandığını açıklamış, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum" ifadelerine yer vermişti.

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Büşra Pekin Ayberk Pekcan’ın ölümüyle yıkıldı: Gözyaşlarımı tutamıyorum…

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden 51 yaşındaki oyuncunun ölüm haberi herkesi yasa boğdu.

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Büşra Pekin Ayberk Pekcan’ın ölümüyle yıkıldı: Gözyaşlarımı tutamıyorum…

Oyuncunun ölüm haberi sonrası Büşra Pekin yıkıldı.

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Büşra Pekin Ayberk Pekcan’ın ölümüyle yıkıldı: Gözyaşlarımı tutamıyorum…

Pekcan ile Dilber Ay filminde rol alan Büşra Pekin ölüm haberinin ardından paylaşım yaptı.

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Büşra Pekin Ayberk Pekcan’ın ölümüyle yıkıldı: Gözyaşlarımı tutamıyorum…

Instagram hesabından Pekcan ile fotoğrafını paylaşan Pekin, "Canım Ayberk abim. Babacan abim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Seni çok seviyorum. Allah mekanını cennet eylesin" notunu yazdı.