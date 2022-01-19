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Kuruluş Osman 78. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Kuruluş Osman 78. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

ATV'nin fenomen yapımı Kuruluş Osman, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Yayınlanan iki sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni bölümüne "Biz ölürsek şehit oluruz! Ölmez sağ kalır isek kendinize bir mezar kazıp içine giresiniz!" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 78. yeni bölümü ahaber.com.tr sayfamız üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

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