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Onur Bay’ı çabuk unuttu! Dilara Aksüyek yeni aşkıyla böyle yakalandı

Dilara Aksüyek kendisinden 8 yaş küçük Onur Bay ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturmuş ancak çiftin mutluluğu 4 ay sürmüştü. Ayrılığın ardından bir süredir ortalıklarda görünmeyen Aksüyek, yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Ünlü işletmeciyle birliktelik yaşamaya başlayan güzel oyuncu, gazetecilere "Benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz" diye sitem etti.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:14
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Onur Bay’ı çabuk unuttu! Dilara Aksüyek yeni aşkıyla böyle yakalandı

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, kendisinden 8 yaş küçük Onur Bay ile inişli çıkışlı sürdürdüğü ilişkisini geçen aylarda sonlandırmıştı.

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Onur Bay’ı çabuk unuttu! Dilara Aksüyek yeni aşkıyla böyle yakalandı

Onur Bay ile olan ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra Dilara Aksüyek, Cihangir'de bir mekanın sahibi olan Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Onur Bay’ı çabuk unuttu! Dilara Aksüyek yeni aşkıyla böyle yakalandı

Aksüyek, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince, "Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?" diyerek sitem etti.

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Onur Bay’ı çabuk unuttu! Dilara Aksüyek yeni aşkıyla böyle yakalandı

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, "Arka Sokaklar" dizisinin 'Tekin'i Onur Bay'a gönlünü kaptırmıştı. Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan Dilara Aksüyek ile Onur Bay'ın bir dargın bir barışık ilişkisi bitti.

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Onur Bay’ı çabuk unuttu! Dilara Aksüyek yeni aşkıyla böyle yakalandı

Dilara Aksüyek ayrılığın ardından Cihangir'de köpeğini gezdirirken objektiflere takıldı. Onur Bay ile aralarındaki yaş farkına aldırış etmeyen ikili hakkındaki son noktayı Aksüyek koydu.