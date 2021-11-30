30 Kasım 2021, Salı
Onur Bay’ı çabuk unuttu! Dilara Aksüyek yeni aşkıyla böyle yakalandı
Dilara Aksüyek kendisinden 8 yaş küçük Onur Bay ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturmuş ancak çiftin mutluluğu 4 ay sürmüştü. Ayrılığın ardından bir süredir ortalıklarda görünmeyen Aksüyek, yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Ünlü işletmeciyle birliktelik yaşamaya başlayan güzel oyuncu, gazetecilere "Benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz" diye sitem etti.
Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:14
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