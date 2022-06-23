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Öldür Beni Sevgilim filminin Demet'i Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş

Murat Boz, Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi gibi isimlerle Öldür Beni Sevgilim filminde başrol oynayan Seda Bakan sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasına yer alan Bakan, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. İnternet kullanıcıları Seda Bakan'ın en çok eşini merak etti.

Giriş Tarihi: 23.06.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 11:38
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Öldür Beni Sevgilim filminin Demet’i Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş

Murat Boz, Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek, Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimlerle Öldür beni Sevgilim filminde rol alan Seda Bakan sosyal medyayı sallıyor.

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Öldür Beni Sevgilim filminin Demet’i Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş

36 yaşındaki oyuncu, ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Öldür Beni Sevgilim filminin Demet’i Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş

Bakan, son olarak daha önce 2018'de bikinisiyle fotoğraf çekildiği plajda yeniden poz verdi. İki kareyi takipçileriyle paylaşan Seda Bakan, gönderisine "Neydim, ne oldum!' adlı çalışma." şeklinde esprili bir not düşmüştü.

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Öldür Beni Sevgilim filminin Demet’i Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş

Bakan'ın, kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğraflarına; Burcu Kara ve Umut Kurt gibi ünlü isimler yorum yaptı. Bakan'ın paylaşımlarına yakın arkadaşı şarkıcı Hadise de "Sen hep güzelsin Seda'm..." yorumunda bulundu.

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Öldür Beni Sevgilim filminin Demet’i Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasına yer alan Seda Bakan, paylaşımıyla sosyal medyayı sallarken eşi merak konusu oldu.