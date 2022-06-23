Öldür Beni Sevgilim filminin Demet'i Seda Bakan’ın eşi bakın kim çıktı! O da ünlüymüş

Murat Boz, Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi gibi isimlerle Öldür Beni Sevgilim filminde başrol oynayan Seda Bakan sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasına yer alan Bakan, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. İnternet kullanıcıları Seda Bakan'ın en çok eşini merak etti.

Giriş Tarihi: 23.06.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 11:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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