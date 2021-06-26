Nurseli İdiz: Kariyerimi kötü yönettim! Evimi ve arabamı kaybettim

"SERT VE CİDDİ BİRİ DEĞİLİM"

Çoğunlukla dram ağırlıklı projelerde izleyiciyle buluşan İdiz, "Hayatımın uzunca bir döneminde hep dramatik roller oynadığım için sert ve ciddi bir kadın olarak algılandım. Aslında oldukça neşeli ve komik biriyimdir. Son yıllarda yapımcılar bu yanımı daha fazla fark etti. Özellikle komedi oynadığım setlerde ve son oynadığım tiyatro oyununda o kadar neşeli ve komik zamanlar geçirdik ki tek tek anlatmam mümkün değil" şeklinde konuştu.

