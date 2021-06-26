26 Haziran 2021, Cumartesi
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Nurseli İdiz: Kariyerimi kötü yönettim! Evimi ve arabamı kaybettim
Oyuncu Nurseli İdiz, dolandırılması nedeniyle geçirdiği zor günleri anlattı. Kariyer yönetimiyle ilgili itiraflarda bulunan İdiz, alkol sorunundan ve bipolar bozukluk hastalığından nasıl kurtulduğuna dair konuştu. Muhasebecisi nedeniyle ağır bir borcun altına girdiğini söyleyen İdiz, "Büyük darbe yedim. Evimi ve arabamı kaybettim, hâlâ borçlarımı ödemeye devam ediyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 26.06.2021 14:50
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