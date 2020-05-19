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Nurgül Yeşilçay 19 Mayıs için bayrağını kendisi yaptı!
Tüm Türkiye 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'nci yılını evlerden kutlamaya hazırlanırken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Kendi bayrağını kendisi yapan Nurgül Yeşilçay, "Hiçbir milli bayram bayrağımızı asmadan geçmemeli bence!" dedi. İşte ünlü isimlerin 19 Mayıs mesajları...
Giriş Tarihi: 19.05.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 10:34
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