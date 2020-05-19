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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay 19 Mayıs için bayrağını kendisi yaptı!

Nurgül Yeşilçay 19 Mayıs için bayrağını kendisi yaptı!

Tüm Türkiye 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'nci yılını evlerden kutlamaya hazırlanırken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Kendi bayrağını kendisi yapan Nurgül Yeşilçay, "Hiçbir milli bayram bayrağımızı asmadan geçmemeli bence!" dedi. İşte ünlü isimlerin 19 Mayıs mesajları...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 10:34
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Nurgül Yeşilçay 19 Mayıs için bayrağını kendisi yaptı!

Cem Davran

"Bugünümüzü ve yarınımızı o ilk adıma borçluyuz. Bayramımız kutlu olsun. Minnetle, saygıyla anıyorum."

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Nurgül Yeşilçay 19 Mayıs için bayrağını kendisi yaptı!

Nurgül Yeşilçay

"Evde bayrakları bulamadım! Dağınığız biraz bu aralar!!! Ben de kendim yapayım dedim! Çok da güzel oldu! Hiçbir milli bayram bayrağımızı asmadan geçmemeli bence! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu mutlu olsun."

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Nurgül Yeşilçay 19 Mayıs için bayrağını kendisi yaptı!

Gülben Ergen

"Binlerce yürek, hep birlikte kutlayacağımız nice gurur dolu, coşkulu bayramlara."

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Nurgül Yeşilçay 19 Mayıs için bayrağını kendisi yaptı!

Demet Akbağ


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Nurgül Yeşilçay 19 Mayıs için bayrağını kendisi yaptı!

Mashar Alanson

"Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun"