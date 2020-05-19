Nurgül Yeşilçay 19 Mayıs için bayrağını kendisi yaptı!

Nurgül Yeşilçay

"Evde bayrakları bulamadım! Dağınığız biraz bu aralar!!! Ben de kendim yapayım dedim! Çok da güzel oldu! Hiçbir milli bayram bayrağımızı asmadan geçmemeli bence! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu mutlu olsun."