Nesrin Cavadzade'den botoks göndermesi: "Yüz nakli olmadan önceki halim"

"BU YAŞTA KADININ FRESH GÖRÜNMESİNE ALIŞIK DEĞİLSİNİZ"

Yüzündeki farklı ifadenin botokstan değil, denediği kaş laminasyonu işleminden kaynaklandığını itiraf eden Cavadzade, estetik algısına da şu sözlerle eleştiri getirdi:

"Kaşlarımın laminasyonunu beğenmemiş olabilirsiniz, ona bir şey diyemem. Onu ben de bir garipsedim. Siz herhalde bu yaşta bir kadının bu kadar fresh görünmesine alışık değilsiniz. Mutluyum."