CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Nesrin Cavadzade'den botoks göndermesi: "Yüz nakli olmadan önceki halim"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mayıs ayında Kadir Taner Uçar ile dünyaevine giren Nesrin Cavadzade, sosyal medyada hakkında çıkan "aşırı botoks" iddialarına sessiz kalmadı. Güzel oyuncu, paylaştığı videolu yanıtla tartışmalara noktayı koydu. Yüzündeki değişimin estetik müdahalelerden değil kaş laminasyonundan kaynaklandığını vurgulayan ünlü oyuncu, geçmiş yıllara ait fotoğrafıyla estetik haberlerini ironik bir dille ti'ye aldı.

Nesrin Cavadzade'den botoks göndermesi: "Yüz nakli olmadan önceki halim" 1

Daha 17 dizisindeki Şebnem karakteriyle izleyiciyle buluşan 43 yaşındaki başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, hem özel hayatı hem de kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiriyor.

Nesrin Cavadzade'den botoks göndermesi: "Yüz nakli olmadan önceki halim" 2

Bir süredir aşk yaşadığı Kadir Taner Uçar ile Bodrum'da gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine giren Cavadzade, nikah sonrası evlilik cüzdanıyla verdiği pozla hayranlarından büyük beğeni toplamıştı.

Nesrin Cavadzade'den botoks göndermesi: "Yüz nakli olmadan önceki halim" 3

Şimdilerde eşiyle birlikte tatilin tadını çıkaran ünlü isim, sosyal medyada yüzündeki değişimle ilgili yapılan "aşırı botoks" yorumlarına kayıtsız kalmadı. Cavadzade, yayınladığı videoyla iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Nesrin Cavadzade'den botoks göndermesi: "Yüz nakli olmadan önceki halim" 4

HİÇ HAYATINIZDA BÖYLE BOTOKS GÖRDÜNÜZ MÜ?

Takipçilerinden gelen "Botokslarınızı azaltın, kaşınız gözünüz görünmüyor" şeklindeki eleştirilere yanıt veren oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Ya arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. Takmışsınız botokslarıma… 'Nesrin Hanım botokslarınızı azaltın, gözünüz kaşınız görünmüyor' demişsiniz. Hiç hayatınızda böyle botoks gördünüz mü? Siz yemek yemeyi, uyumayı, mutluluğu botoks sanıyorsunuz."

NESRİN CAVADZADE BOTOKS İDDİALARIYLA DALGA GEÇTİ
Nesrin Cavadzade'den botoks göndermesi: "Yüz nakli olmadan önceki halim" 5

Açıklamalarıyla yetinmeyen Nesrin Cavadzade, videonun devamında "Şimdi size botokslarımı gösteriyorum" diyerek kamera karşısında mimiklerini sergiledi. Alnını kırıştırarak ve çeşitli yüz hareketleri yaparak yüzünde herhangi bir işlem olmadığını uygulamalı olarak kanıtlayan oyuncunun bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Nesrin Cavadzade'den botoks göndermesi: "Yüz nakli olmadan önceki halim" 6

"BU YAŞTA KADININ FRESH GÖRÜNMESİNE ALIŞIK DEĞİLSİNİZ"

Yüzündeki farklı ifadenin botokstan değil, denediği kaş laminasyonu işleminden kaynaklandığını itiraf eden Cavadzade, estetik algısına da şu sözlerle eleştiri getirdi:

"Kaşlarımın laminasyonunu beğenmemiş olabilirsiniz, ona bir şey diyemem. Onu ben de bir garipsedim. Siz herhalde bu yaşta bir kadının bu kadar fresh görünmesine alışık değilsiniz. Mutluyum."

Nesrin Cavadzade'den botoks göndermesi: "Yüz nakli olmadan önceki halim" 7

Açıklamalarıyla yetinmeyen Nesrin Cavadzade, videonun devamında "Şimdi size botokslarımı gösteriyorum" diyerek kamera karşısında mimiklerini sergiledi. Alnını kırıştırarak ve çeşitli yüz hareketleri yaparak yüzünde herhangi bir işlem olmadığını uygulamalı olarak kanıtlayan oyuncunun bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Nesrin Cavadzade'den botoks göndermesi: "Yüz nakli olmadan önceki halim" 8

"YÜZ NAKLİ OLMADAN ÖNCEKİ HALİM"

Ünlü oyuncu, bir diğer paylaşımında ise geçmiş paylaştığı fotoğrafa "yüz nakli olmadan önceki halim" notunu düşerek iddiaları ti'ye aldı.

Nesrin Cavadzade'den botoks göndermesi: "Yüz nakli olmadan önceki halim" 9

Öte yandan ünlü isim, geçtiğimiz gün Seda Sayan'ın ikonik sözü "zamanımı alma beni al" notuyla esprili bir paylaşım yapmıştı. Seda Sayan da Cavadzade'nin bu açıklamalarını sosyal medya sayfasında paylaşmış ve 'alkış' emojisi eklemişti.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin