Nesrin Cavadzade'den botoks göndermesi: "Yüz nakli olmadan önceki halim"
Mayıs ayında Kadir Taner Uçar ile dünyaevine giren Nesrin Cavadzade, sosyal medyada hakkında çıkan "aşırı botoks" iddialarına sessiz kalmadı. Güzel oyuncu, paylaştığı videolu yanıtla tartışmalara noktayı koydu. Yüzündeki değişimin estetik müdahalelerden değil kaş laminasyonundan kaynaklandığını vurgulayan ünlü oyuncu, geçmiş yıllara ait fotoğrafıyla estetik haberlerini ironik bir dille ti'ye aldı.
Daha 17 dizisindeki Şebnem karakteriyle izleyiciyle buluşan 43 yaşındaki başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, hem özel hayatı hem de kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiriyor.
Bir süredir aşk yaşadığı Kadir Taner Uçar ile Bodrum'da gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine giren Cavadzade, nikah sonrası evlilik cüzdanıyla verdiği pozla hayranlarından büyük beğeni toplamıştı.
Şimdilerde eşiyle birlikte tatilin tadını çıkaran ünlü isim, sosyal medyada yüzündeki değişimle ilgili yapılan "aşırı botoks" yorumlarına kayıtsız kalmadı. Cavadzade, yayınladığı videoyla iddiaları kesin bir dille yalanladı.
HİÇ HAYATINIZDA BÖYLE BOTOKS GÖRDÜNÜZ MÜ?
Takipçilerinden gelen "Botokslarınızı azaltın, kaşınız gözünüz görünmüyor" şeklindeki eleştirilere yanıt veren oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Ya arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. Takmışsınız botokslarıma… 'Nesrin Hanım botokslarınızı azaltın, gözünüz kaşınız görünmüyor' demişsiniz. Hiç hayatınızda böyle botoks gördünüz mü? Siz yemek yemeyi, uyumayı, mutluluğu botoks sanıyorsunuz."
Açıklamalarıyla yetinmeyen Nesrin Cavadzade, videonun devamında "Şimdi size botokslarımı gösteriyorum" diyerek kamera karşısında mimiklerini sergiledi. Alnını kırıştırarak ve çeşitli yüz hareketleri yaparak yüzünde herhangi bir işlem olmadığını uygulamalı olarak kanıtlayan oyuncunun bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.