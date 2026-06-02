Nilüfer ve Beste Açar arasında "sabaha kadar" krizi: Geçmişe dair çarpıcı iddia

Türk pop müziğinin efsane ismi Nilüfer, 2015 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçı Kayahan'ın daha önce yayınlanmamış "Sabaha Kadar" adlı şarkısını 5 Haziran'da müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanırken, proje büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şarkının yayınlanacağını duyuran Nilüfer, Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın sert tepkisiyle karşılaştı.

"ARTIK KONUŞMA ZAMANI"

Kayahan'ın eserleri ve mirası üzerinde yıllardır hak mücadelesi verdiğini ifade eden Beste Açar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Nilüfer'in bu süreçte görüşlerini almadığını iddia etti. Beste Açar, telif hakları ve hukuki süreçlerle ilgili endişelerini dile getirerek avukatlarıyla birlikte hareket edeceğini belirtti. "Susmak kaybettirirmiş, artık konuşmak zamanı" ifadelerini kullanan Açar, konunun hukuki boyuta taşınacağını vurguladı.

GEÇMİŞİN İZLERİ: "BABAMLA İLİŞKİNİZİ ÖĞRENDİĞİMDE 8 YAŞINDAYDIM"

Tartışmayı sadece profesyonel bir telif meselesi olmaktan çıkaran Açar, geçmişe dair çarpıcı bir anısını da paylaştı. Nilüfer'e seslenen Açar, şu ifadelerle yıllar öncesine döndü:

"Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım, ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Oteli konser günü dersem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadık."

IŞIN KARACA'DAN "HIRSINA YENİLME" UYARISI

Beste Açar'ın iddialarını bir video yayınlayarak sürdürmesinin ardından, şarkıcı Işın Karaca'dan şaşırtıcı bir yorum geldi. Karaca, Açar'ın paylaşımına yazdığı mesajda, "Ah Bestecim... Geçmişe mazi derler bitanem benim. Taraf ya da bertaraf. Muhteşem babacığının bir gram da mı hatırı yok. Hırsına lütfen yenilme Besteciğim..." diyerek yaşanan gerilime dahil oldu.

NİLÜFER CEPHESİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

İpek Açar ile süregelen telif davasıyla da gündemden düşmeyen Beste Açar'ın bu çok boyutlu çıkışına karşılık, Nilüfer cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Müzik dünyası, 5 Haziran'da gerçekleşecek lansman öncesinde sanatçının sessizliğini bozup bozmayacağını bekliyor.

NİLÜFER KAÇ KEZ EVLENDİ, EŞLERİ KİM?

Yaşanan tartışmalar, gözleri bir kez daha sanatçının özel hayatına ve geçmişine çevirdi. Nilüfer'in hayatında resmiyete kavuşan iki evliliği bulunuyor.

Yeşil Giresunlu (1977-1984): Sanatçı, ilk evliliğini 1977 yılında müzik prodüktörü ve müzisyen Yeşil Giresunlu ile gerçekleştirdi. Birliktelikleri 7 yıl sürdü.

Çetin Akcan (1984-1986): İlk evliliğinin bittiği yıl tiyatro yönetmeni ve oyuncu Çetin Akcan (Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolleriyle tanınan) ile nikah masasına oturdu. Ancak bu evlilik de kısa sürede boşanmayla sonuçlandı.

