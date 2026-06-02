Nilüfer ve Beste Açar arasında "sabaha kadar" krizi: Geçmişe dair çarpıcı iddia

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer'in, 2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın daha önce gün yüzüne çıkmamış "Sabaha Kadar" adlı eserini 5 Haziran'da dinleyicilerle buluşturacağını açıklaması, magazin dünyasında yeni bir krizin fitilini ateşledi. Kayahan'ın kızı Beste Açar, projenin kendisinden habersiz yürütüldüğünü belirterek sanatçıya sert tepki gösterdi.

"ARTIK KONUŞMA ZAMANI" Kayahan'ın eserleri ve mirası üzerinde yıllardır hak mücadelesi verdiğini ifade eden Beste Açar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Nilüfer'in bu süreçte görüşlerini almadığını iddia etti. Beste Açar, telif hakları ve hukuki süreçlerle ilgili endişelerini dile getirerek avukatlarıyla birlikte hareket edeceğini belirtti. "Susmak kaybettirirmiş, artık konuşmak zamanı" ifadelerini kullanan Açar, konunun hukuki boyuta taşınacağını vurguladı.

GEÇMİŞİN İZLERİ: "BABAMLA İLİŞKİNİZİ ÖĞRENDİĞİMDE 8 YAŞINDAYDIM" Tartışmayı sadece profesyonel bir telif meselesi olmaktan çıkaran Açar, geçmişe dair çarpıcı bir anısını da paylaştı. Nilüfer'e seslenen Açar, şu ifadelerle yıllar öncesine döndü: "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım, ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Oteli konser günü dersem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadık."

IŞIN KARACA'DAN "HIRSINA YENİLME" UYARISI Beste Açar'ın iddialarını bir video yayınlayarak sürdürmesinin ardından, şarkıcı Işın Karaca'dan şaşırtıcı bir yorum geldi. Karaca, Açar'ın paylaşımına yazdığı mesajda, "Ah Bestecim... Geçmişe mazi derler bitanem benim. Taraf ya da bertaraf. Muhteşem babacığının bir gram da mı hatırı yok. Hırsına lütfen yenilme Besteciğim..." diyerek yaşanan gerilime dahil oldu.