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Kadir İnanır’ın vasiyet krizinde yeni perde! Neslihan Acar’dan tehdit mesajı iddiası

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanacağı tarih ertelenirken, yeğeni Levent İnanır'ın "irade sorunu vardı" sözleri tartışma yarattı. Neslihan Acar ise eski eşinin açıklamalarına tepki göstererek tehdit mesajları aldığını iddia etti.

Kadir İnanır’ın vasiyet krizinde yeni perde! Neslihan Acar’dan tehdit mesajı iddiası 1

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın 26 Haziran'da vefat etmesinin ardından başlayan vasiyet süreci, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kadir İnanır’ın vasiyet krizinde yeni perde! Neslihan Acar’dan tehdit mesajı iddiası 2

VASİYETİN OKUNACAĞI TARİH ERTELENDİ

2015'te ilk vasiyetini hazırlayan Kadir İnanır, 2022'de noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenledi. Sanatçının vasiyetnamesinin açıklanması, üç mirasçıya tebligat yapılamaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelendi.

İnanır'ın 28 mirasçısının bulunduğu öne sürülürken, sanatçının büyük mal varlığını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edildi.

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Kadir İnanır’ın vasiyet krizinde yeni perde! Neslihan Acar’dan tehdit mesajı iddiası 3

"DAYIMIN İRADE SORUNU VARDI"

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan sanatçının yeğeni Levent İnanır, şu ifadeleri kullandı:

"Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu. Vasiyetini üç kere değiştirmesi soru işareti. 2015'te verdiği vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Kafa karıştıran durum var. Türkiye'nin hukuku, Allah'ın adaleti var."

Kadir İnanır’ın vasiyet krizinde yeni perde! Neslihan Acar’dan tehdit mesajı iddiası 4

"KADİR İNANIR İRADE SAHİBİ OLARAK HAFIZALARA KAZINDI"

Levent İnanır'ın açıklamalarının ardından eski eşi Neslihan Acar'dan tepki gelmişti. Sosyal medya hesabından uzun bir mesaj yayımlayan Acar, Kadir İnanır'ın iradesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için."

Kadir İnanır’ın vasiyet krizinde yeni perde! Neslihan Acar’dan tehdit mesajı iddiası 5

"EN YAKINLARINA DA UTANÇ KALIR"

Acar, Instagram hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise Levent İnanır'ın açıklamalarına tepki göstererek şu notu düştü:

"Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer, yemek yese, yürüse, konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir! Cehaletle birleştiğinden bir gün adalet ayağıma dolanır diye düşünmezler. En yakınlarına da utanç kalır! Yazık!"

Kadir İnanır’ın vasiyet krizinde yeni perde! Neslihan Acar’dan tehdit mesajı iddiası 6

"BU FOTOĞRAFIN AMACI 'SENİ BU HALE GETİRİRİM' DEMEK Mİ?"

Levent İnanır ve Neslihan Acar arasındaki tartışmaya, çiftin kızı Öykü Kardelen Arıca da dahil oldu. Arıca, babasının anneannesine tehdit içerikli bir mesaj gönderdiğini iddia etti.

Öykü Kardelen Arıca'nın açıklamasına göre Levent İnanır, mesajında Neslihan Acar'ın yüzündeki yaraları gösteren bir fotoğrafı anneannesine göndererek, "Sosyal medyada yazı yazarken bu resmi de altına koysunlar göreyim ben de yüreklerini" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır’ın vasiyet krizinde yeni perde! Neslihan Acar’dan tehdit mesajı iddiası 7

Arıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Annemin ayrılık sebebi yara bere içindeki fotoğrafını 77 yaşındaki anneanneme göndermenin amacı 'yeniden bu hale getiririm' demek mi? Buradayım. Gel."

Kadir İnanır’ın vasiyet krizinde yeni perde! Neslihan Acar’dan tehdit mesajı iddiası 8

NESLİHAN ACAR: "ESKİ BİR FOTOĞRAF ÜZERİNDEN TEHDİT MESAJI ALDIĞIM DOĞRUDUR"

Neslihan Acar, son paylaşımında ise eski eşi Levent İnanır'dan tehdit mesajları aldığını iddia etti. Eski şiddet görüntülerinin ailesine gönderildiğini belirten Acar, güncel tarihli bir fotoğrafını paylaşarak şu an iyi olduğunu ifade etti.

Kadir İnanır’ın vasiyet krizinde yeni perde! Neslihan Acar’dan tehdit mesajı iddiası 9

Acar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur. Şu an iyiyim, fotoğrafımı aileme borç bildiğimden paylaşıyorum. Mesajın 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır. Ülkemin dik duran her kadını gibi elbette şiddet de mobbing de gördüm. Ülkede bunca şiddet mağduru, bunca faili meçhul kadın varken, benimki gündem işgali, magazin malzemesi olurdu; bu da benim utancım olurdu! Doğru bildiğimi doğruca söylerim, söyleyeceğim! Önce adil olacaksın, sonra adalet arayacaksın! Her fikrim, yorumum irademdir! Müsamerenizi ötede oynayın! Demirden korkan trene binmez!"

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