Kadir İnanır’ın vasiyet krizinde yeni perde! Neslihan Acar’dan tehdit mesajı iddiası

Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanacağı tarih ertelenirken, yeğeni Levent İnanır'ın "irade sorunu vardı" sözleri tartışma yarattı. Neslihan Acar ise eski eşinin açıklamalarına tepki göstererek tehdit mesajları aldığını iddia etti.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın 26 Haziran'da vefat etmesinin ardından başlayan vasiyet süreci, tartışmaları da beraberinde getirdi.

VASİYETİN OKUNACAĞI TARİH ERTELENDİ 2015'te ilk vasiyetini hazırlayan Kadir İnanır, 2022'de noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenledi. Sanatçının vasiyetnamesinin açıklanması, üç mirasçıya tebligat yapılamaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelendi. İnanır'ın 28 mirasçısının bulunduğu öne sürülürken, sanatçının büyük mal varlığını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edildi. LEVENT İNANIR'A ESKİ EŞİNDEN SERT SÖZLER

"DAYIMIN İRADE SORUNU VARDI" Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan sanatçının yeğeni Levent İnanır, şu ifadeleri kullandı: "Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu. Vasiyetini üç kere değiştirmesi soru işareti. 2015'te verdiği vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Kafa karıştıran durum var. Türkiye'nin hukuku, Allah'ın adaleti var."

"KADİR İNANIR İRADE SAHİBİ OLARAK HAFIZALARA KAZINDI" Levent İnanır'ın açıklamalarının ardından eski eşi Neslihan Acar'dan tepki gelmişti. Sosyal medya hesabından uzun bir mesaj yayımlayan Acar, Kadir İnanır'ın iradesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için."