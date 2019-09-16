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Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı! Son sağlık durumu nasıl?
Kendini 'Demir kadın' olarak tanımlayan, sosyal medyada kansere karşı verdiği savaşla tanınan Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı. Daha önce 3 kez kanseri atlatan ve 4.kez kansere yakalandığını açıklayan Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi sevenlerini üzdü. Sosyal medyada kan bağışı için çağrıda bulunulan Neslican Tay'ın son sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama geldi. İşte Neslican Tay'ın sağlık durumu hakkında son detaylar.
Giriş Tarihi: 16.09.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 17:46
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