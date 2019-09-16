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Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı! Son sağlık durumu nasıl?

Kendini 'Demir kadın' olarak tanımlayan, sosyal medyada kansere karşı verdiği savaşla tanınan Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı. Daha önce 3 kez kanseri atlatan ve 4.kez kansere yakalandığını açıklayan Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi sevenlerini üzdü. Sosyal medyada kan bağışı için çağrıda bulunulan Neslican Tay'ın son sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama geldi. İşte Neslican Tay'ın sağlık durumu hakkında son detaylar.

Giriş Tarihi: 16.09.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 17:46
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Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı! Son sağlık durumu nasıl?

Bacağında bulunan tümör nedeniyle 2018 yılında bacağı kesilen Neslican Tay, dördüncü kez kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Özellikle sosyal medya hesabında yaşadıklarını, hayatını ve tedavisini paylaşan Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

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Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı! Son sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyada destek çığ gibi büyürken, binlerce mesaj yağdı ve Tay'ın tedavi gördüğü hastaneden de son dakika açıklaması geldi.

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Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı! Son sağlık durumu nasıl?

NESLİCAN TAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Daha önce 3 kez kansere yakalanıp yenmeyi başaran Neslican Tay'ın 4. kez kansere yakalandığı belirtilmişti.

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Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı! Son sağlık durumu nasıl?

Genç kızın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili sosyal medyada oldukça fazla bir destek gelirken, hastaneden de açıklama geldi...

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Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı! Son sağlık durumu nasıl?

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek" denildi.