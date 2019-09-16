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Çocuk dizisinin Asiye Karasu’su Nazan Kesal’ın eşi bakın kim çıktı!

Çocuk dizisiyle ekranlara dönen Nazan Kesal başarılı oyunculuğuyla göz doldurdu. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Çocuk'ta Asiye Karasu karakterine hayat veren Nazan Kesal'ın özel hayatı mercek altına alındı. Dizide Karasu ailesinin söz sahibi olan baskın karakteri Asiye Hanımı canlandıran Nazan Kesal'ın eşi merak konusu oldu. Nazan Kesal'ın kendisi gibi oyuncu olan eşini görenler şaşırdı. İşte Nazan Kesal'ın eşi…

Giriş Tarihi: 16.09.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 17:03
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Çocuk dizisinin Asiye Karasu’su Nazan Kesal’ın eşi bakın kim çıktı!

Çocuk dizisinde Asiye Karasu karakterine hayat veren Nazan Kesal'ın eşi merak konusu oldu. Kesal'ın kendisi gibi oyuncu olan eşini görenler şaşırdı. İşte başta Nazan Kesal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri…

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Çocuk dizisinin Asiye Karasu’su Nazan Kesal’ın eşi bakın kim çıktı!

ARADA 30 YAŞ VAR

Acun Ilıcalı yeni sevgilisi 20'lik Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Çağla Ayça Altunkaya ne iş yapıyor? Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile görüntülendi. Peki Çağla Ayça Altunkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağla Ayça Altunkaya instagram hesabı var mı? Sizler için araştırdık... Acun Ilıcalı, önce 20 yaşında ki genç sevgilisi Çağla Ayça ile birlikte Çeşme'de görünütlendi. Önce motorla sürat teknesinin olduğu marinaya geldi. Marinada kısa bir süre kalan çiftin yanına İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç da katıldı.

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Çocuk dizisinin Asiye Karasu’su Nazan Kesal’ın eşi bakın kim çıktı!

ACUN VE ÇAĞLA NASIL GÖRÜNTÜLENDİ?

Amerika'nın Miami şehrinde tatilde olan Acun, bir sarışın güzelle motora binerken görüntülenmişti. Bu sarışın güzel herkes tarafından merak edilmişti. Sosyal medya bu konuyla ilgili çalkalanıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı şu yorumda bulunmuştu: ''Acun'un sarışın aşkı hiç bitmeyecek galiba." şeklinde yorum yaptı.

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Çocuk dizisinin Asiye Karasu’su Nazan Kesal’ın eşi bakın kim çıktı!

Diğer bir kullanıcı ise "Şeyma Subaşı bölüm iki başlıyor. Çok benziyor Şeyma Subaşı'na" ifadelerini kullandı.

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Çocuk dizisinin Asiye Karasu’su Nazan Kesal’ın eşi bakın kim çıktı!

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA KİMDİR?

Acun Ilıcalı ile birlikte Miami'de motora binerken görüntülenen sarışın güzeli herkes merak ediyor. Sizler için bu güzelin kim olduğunu ortaya çıkardık. 20 yaşında olan Çağla Ayça Altunkaya Yalovalı'dır. Hemşirelik bölümü mezunudur.