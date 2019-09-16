Çocuk dizisinin Asiye Karasu’su Nazan Kesal’ın eşi bakın kim çıktı!
Çocuk dizisiyle ekranlara dönen Nazan Kesal başarılı oyunculuğuyla göz doldurdu. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Çocuk'ta Asiye Karasu karakterine hayat veren Nazan Kesal'ın özel hayatı mercek altına alındı. Dizide Karasu ailesinin söz sahibi olan baskın karakteri Asiye Hanımı canlandıran Nazan Kesal'ın eşi merak konusu oldu. Nazan Kesal'ın kendisi gibi oyuncu olan eşini görenler şaşırdı. İşte Nazan Kesal'ın eşi…
Giriş Tarihi: 16.09.2019 17:00Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 17:03