-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Şarkıcı Nev’in tedavisinde yeni aşama! Nakil için donör bekliyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Şarkıcı Nev'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 57 yaşındaki sanatçının karaciğer nakli için donör beklediği öğrenildi. Menajeri İlker Ercan nakil sürecinin değerlerin stabil hale gelmesinin ardından başlayacağını açıkladı.

Şarkıcı Nev’in tedavisinde yeni aşama! Nakil için donör bekliyor 1

"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damga vuran Nev, 11 Eylül'de yoğun bakıma kaldırılmıştı. Asıl adı Nevzat Doğansoy olan 57 yaşındaki sanatçının, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı.

Şarkıcı Nev’in tedavisinde yeni aşama! Nakil için donör bekliyor 2

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Tedavisinin ardından sağlık durumunda iyileşme görülen Nev, dört gün önce yoğun bakımdan çıktı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden sanatçının sağlık durumuna ilişkin son bilgileri menajeri İlker Ercan paylaştı.

Şarkıcı Nev’in tedavisinde yeni aşama! Nakil için donör bekliyor 3

BİR SONRAKİ ADIM KARACİĞER NAKLİ

İlker Ercan, Nev'in tedavi sürecindeki bir sonraki adımın karaciğer nakli olduğunu açıkladı. Ancak donör arayışına başlanabilmesi için öncelikle sanatçının değerlerinin stabil hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Şarkıcı Nev’in tedavisinde yeni aşama! Nakil için donör bekliyor 4

Ercan, nakil sürecine ilişkin, "Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Buna göre Nev için karaciğer nakli süreci, sağlık değerlerinin stabil hale gelmesinin ardından donör arayışıyla devam edecek.

Şarkıcı Nev’in tedavisinde yeni aşama! Nakil için donör bekliyor 5

NEV HAKKINDA

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev, 24 Aralık 1968'de İstanbul'da doğdu. Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı olan sanatçı, müzik kariyerine çocukluk yıllarında mandolin çalarak başladı. Üniversite döneminde ise elektro gitara yöneldi.

Şarkıcı Nev’in tedavisinde yeni aşama! Nakil için donör bekliyor 6

1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başlayan Nev, 2000 yılında Teoman'ın turnesinde yer aldı. Sanatçı, 2001 yılında ilk stüdyo albümü Her Şeye Rağmen'i müzikseverlerle buluşturdu.

Şarkıcı Nev’in tedavisinde yeni aşama! Nakil için donör bekliyor 7

"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi şarkılarıyla 2000'li yılların başında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev, pop-rock tarzını Türk sanat müziği öğeleriyle harmanladığı özgün müzik çizgisiyle tanındı.

Adriana Lima'nın son görüntüsü dikkat çekti! Eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldı
Sonraki Galeri
Adriana Lima'nın son görüntüsü dikkat çekti! Eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin