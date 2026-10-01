Şarkıcı Nev’in tedavisinde yeni aşama! Nakil için donör bekliyor

Şarkıcı Nev'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 57 yaşındaki sanatçının karaciğer nakli için donör beklediği öğrenildi. Menajeri İlker Ercan nakil sürecinin değerlerin stabil hale gelmesinin ardından başlayacağını açıkladı.

"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damga vuran Nev, 11 Eylül'de yoğun bakıma kaldırılmıştı. Asıl adı Nevzat Doğansoy olan 57 yaşındaki sanatçının, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA Tedavisinin ardından sağlık durumunda iyileşme görülen Nev, dört gün önce yoğun bakımdan çıktı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden sanatçının sağlık durumuna ilişkin son bilgileri menajeri İlker Ercan paylaştı.

BİR SONRAKİ ADIM KARACİĞER NAKLİ İlker Ercan, Nev'in tedavi sürecindeki bir sonraki adımın karaciğer nakli olduğunu açıkladı. Ancak donör arayışına başlanabilmesi için öncelikle sanatçının değerlerinin stabil hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Ercan, nakil sürecine ilişkin, "Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Buna göre Nev için karaciğer nakli süreci, sağlık değerlerinin stabil hale gelmesinin ardından donör arayışıyla devam edecek.