05 Temmuz 2022, Salı
Nagihan Karadere'nin 'Survivor All Star' isyanı bitmedi: Allah bir daha düşürmesin
'Survivor All Star 2022' yarışmasında favori isimlerden biri olarak görülen Nagihan Karadere, finali göremeden elendi. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasının ardından isyan eden Karadere, bir kez daha açıklamada bulundu. "Sahada kazandığımızı masada kaybettik" sözlerinin yankısı sürerken yeni paylaşım yapan eski atlet, "Allah bir daha düşürmesin" dedi. İşte Nagihan Karadere'nin All Star açıklaması...
Giriş Tarihi: 05.07.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 14:44
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