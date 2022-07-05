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Nagihan Karadere'nin 'Survivor All Star' isyanı bitmedi: Allah bir daha düşürmesin

'Survivor All Star 2022' yarışmasında favori isimlerden biri olarak görülen Nagihan Karadere, finali göremeden elendi. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasının ardından isyan eden Karadere, bir kez daha açıklamada bulundu. "Sahada kazandığımızı masada kaybettik" sözlerinin yankısı sürerken yeni paylaşım yapan eski atlet, "Allah bir daha düşürmesin" dedi. İşte Nagihan Karadere'nin All Star açıklaması...

Giriş Tarihi: 05.07.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 14:44
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Nagihan Karadere’nin ’Survivor All Star’ isyanı bitmedi: Allah bir daha düşürmesin

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, yaklaşık altı aylık serüvenin sonunda 30 Haziran Perşembe günü sona erdi. Çeyrek finalde Ayşe Yüksel'i, yarı finalde Batuhan Karacakaya'yı eleyen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde de eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı SMS oylamasında geride bırakmayı başardı. Nisa'nın şampiyonluğu, başta Nagihan Karadere olmak üzere birçok Survivor yarışmacısını adeta çileden çıkardı.

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Nagihan Karadere’nin ’Survivor All Star’ isyanı bitmedi: Allah bir daha düşürmesin

FAVORİLER FİNALİ GÖREMEDİ!

Yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın son sezonu; Çağan Atakan Arslan, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Sema Aydemir ve Anıl Berk Baki gibi başarılı isimlerin erken vedası nedeniyle çok konuşuldu. Rakiplerine oranla parkur performansında daha başarısız bir görüntü çizen Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluk ipini göğüslemesi ise sevilen programın birçok takipçisinin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Aynı şekilde bazı yarışmacılar da sonuca tepki gösterdi.

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Nagihan Karadere’nin ’Survivor All Star’ isyanı bitmedi: Allah bir daha düşürmesin

'GİTTİ OĞLUMUN EMEKLERİ'

Yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. 'Oğlumun yine hakkı yenecek' dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri" mesajını yazdı.

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Nagihan Karadere’nin ’Survivor All Star’ isyanı bitmedi: Allah bir daha düşürmesin

'MEKTUP' KRİZİ!

Survivor Batuhan'dan ise yarışmada sunucu Murat Ceylan tarafından okunan mektup ile kendisini eleştiren Acun Ilıcalı'ya, "Benim de bir mektubum var... Bekleyin" cevabı geldi. Bunun üzerine ünlü televizyoncu, canlı yayında "Twitter'dan yazmış. Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz, merak etmesin" açıklamasını yaptı.

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Nagihan Karadere’nin ’Survivor All Star’ isyanı bitmedi: Allah bir daha düşürmesin

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