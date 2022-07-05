Nagihan Karadere’nin ’Survivor All Star’ isyanı bitmedi: Allah bir daha düşürmesin

FAVORİLER FİNALİ GÖREMEDİ!

Yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın son sezonu; Çağan Atakan Arslan, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Sema Aydemir ve Anıl Berk Baki gibi başarılı isimlerin erken vedası nedeniyle çok konuşuldu. Rakiplerine oranla parkur performansında daha başarısız bir görüntü çizen Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluk ipini göğüslemesi ise sevilen programın birçok takipçisinin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Aynı şekilde bazı yarışmacılar da sonuca tepki gösterdi.