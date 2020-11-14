Mustafa Topaloğlu’nun sağlık durumuna ilişkin eşinden ilk açıklama

"KALBİNDEN PIHTI ALDILAR"

Milliyet'te yer alan habere göre, gözyaşları içinde eşinden gelecek güzel haberi bekleyen Hasibe Topaloğlu, hastane önünde kendisini bekleyen muhabirine yaptığı açıklamada "Çok korktum, çok terledi ve bembeyaz oldu. Kalbin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındığını söylediler. Kurtuldu çok şükür. Yoğun bakımda kalacak" diyerek gözyaşı döktü.