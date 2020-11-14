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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mustafa Topaloğlu’nun sağlık durumuna ilişkin eşinden ilk açıklama Mustafa Topaloğlu’nun sağlık durumuna ilişkin eşinden ilk açıklama
Mustafa Topaloğlu, dün katıldığı Alişan ve Demet Akalın'ın programının ardından kalp krizi geçirerek apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi altına alınan Topaloğlu'na anjiyo yapıldı. Topaloğlu'nun sağlık durumuna ilişkin eşi Hasibe Topaloğlu'ndan ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 14.11.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 09:18
'Uzaylı ' lakabıyla tanınan, renkli kişiliği ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Mustafa Topaloğlu, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan ve Demet Akalın'ın programına konuk olan Topaloğlu, kuliste aniden fenalaştı. Bir anda terleyip bembeyaz olan Topaloğlu'nun kalp krizi geçirdiğini fark eden eşi Hasibe Topaloğlu hemen yardım çağırdı.
Apar topar Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan ünlü şarkıcıya anjiyo yapıldı.
"KALBİNDEN PIHTI ALDILAR"
Milliyet'te yer alan habere göre, gözyaşları içinde eşinden gelecek güzel haberi bekleyen Hasibe Topaloğlu, hastane önünde kendisini bekleyen muhabirine yaptığı açıklamada
"Çok korktum, çok terledi ve bembeyaz oldu. Kalbin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındığını söylediler. Kurtuldu çok şükür. Yoğun bakımda kalacak" diyerek gözyaşı döktü. HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada
"Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" ifadelerini kullandı. Hayati tehlikeyi atlatan Topaloğlu, 72 saat yoğun bakımda tedavi edilecek.