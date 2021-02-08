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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları koronavirüse yakalandı Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları koronavirüse yakalandı
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları Yavuz ve Yaman, koronavirüse yakalandı. Salgının başından beri tüm tedbirlere uyduğunu söyleyen Jahovic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 10:34
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları Yavuz ile Yaman koronavirüse yakalandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Pandemi başından beri tüm tedbirleri alan Jahovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Jahovic paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Pandemi sürecinin başından beri gerçekten çok dikkatli ve özenli davranmamıza rağmen; maalesef çocuklarım Yavuz, Yaman ve benim Covid-19 test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik."
"Tedavilerimize kıymetli doktorlarımızın kontrolünde, ev karantinasında devam ediyoruz. Bizlere iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim."
"Bu zor süreci dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuzu bizzat şahit oldum. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum ve bu ülkede yaşadığım için onur duydum."