ANA SAYFA
Mustafa Sandal’dan şaşırtan evlilik açıklaması! Emina Jahovic ile yeniden…
Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Mustafa Sandal, Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konul oldu. 40 soruya yanıt veren Sandal'dan şaşırtan evlilik açıklaması geldi. Başka bir kadından çocuk sahibi olmak istemediğini söyleyen şarkıcı, "Emina Jahovic ile yeniden evlenmeyi düşünür müsün?" sorusuna bakın ne yanıt verdi…
Giriş Tarihi: 09.04.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 11:39
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8