Mustafa Sandal’dan şaşırtan evlilik açıklaması! Emina Jahovic ile yeniden…

Mustafa Sandal, Jülide Ateş'e konuk oldu ve kendisine yönlendirdiği 40 soruyu yanıtladı. Emina Jahovic ile olan evliliğinden ayrılığına, çocuklarından özel hayatına, müzik hayatına, Tarkan'la olan rekabetlerine, estetik ameliyat iddialarına kadar pek çok soruya cevap veren ünlü şarkıcı koronavirüs nedeniyle evden çıkmadığını söyleyerek rutinini şöyle anlattı:

