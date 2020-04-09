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Mustafa Sandal’dan şaşırtan evlilik açıklaması! Emina Jahovic ile yeniden…

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Mustafa Sandal, Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konul oldu. 40 soruya yanıt veren Sandal'dan şaşırtan evlilik açıklaması geldi. Başka bir kadından çocuk sahibi olmak istemediğini söyleyen şarkıcı, "Emina Jahovic ile yeniden evlenmeyi düşünür müsün?" sorusuna bakın ne yanıt verdi…

Giriş Tarihi: 09.04.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 11:39
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Mustafa Sandal’dan şaşırtan evlilik açıklaması! Emina Jahovic ile yeniden…

Mustafa Sandal, Jülide Ateş'in 40 programına konuk oldu. 40 soru yanıtlayan Sandal özel hayatından müzik hayatına her soruyu yanıtladı. Emina ile tekrar evlenmem diyen ünlü şarkıcı başka bir kadından baba olmak istemediğini de söyledi.

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Mustafa Sandal’dan şaşırtan evlilik açıklaması! Emina Jahovic ile yeniden…

Mustafa Sandal, Jülide Ateş'e konuk oldu ve kendisine yönlendirdiği 40 soruyu yanıtladı. Emina Jahovic ile olan evliliğinden ayrılığına, çocuklarından özel hayatına, müzik hayatına, Tarkan'la olan rekabetlerine, estetik ameliyat iddialarına kadar pek çok soruya cevap veren ünlü şarkıcı koronavirüs nedeniyle evden çıkmadığını söyleyerek rutinini şöyle anlattı:

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Mustafa Sandal’dan şaşırtan evlilik açıklaması! Emina Jahovic ile yeniden…

"Evin dışında yaptığım aktivitelerimi evin içine taşıdım. Eve stüdyo kurdum. Sporumu evden yapıyorum. Gıda stoğu yaptım ama abartmadan."

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Mustafa Sandal’dan şaşırtan evlilik açıklaması! Emina Jahovic ile yeniden…

EMİNA İLE YENİDEN EVLENMEM!

Jülide Ateş'in "Emina Jahovic ile yeniden evlenmeyi düşünür müsün?" sorusunu ise Mustafa Sandal, "Hayır bence hayır" diyerek yanıtladı.

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Mustafa Sandal’dan şaşırtan evlilik açıklaması! Emina Jahovic ile yeniden…

Sandal şöyle devam etti:

"Emina'yı ilk gördüğümde çok sevdim. Büyük de bir aşk yaşadık. Bu aşkı başka bir formda yaşamaya devam ediyoruz. Aşk bitti sevgi kaldı. Ayrılırken de sadece koşu bandının üzerindeki çiçeğimi aldım."