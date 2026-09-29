Mustafa Sandal’dan Dubai ve 11 milyar TL iddialarına yanıt
Fon soruşturması kapsamında mal varlığına tedbir konulan Melis Sütşurup Sandal'ın, Dubai'ye gitmeden önce 11 milyarı aşkın bir tutarı çektiği yönündeki iddiaların ardından Mustafa Sandal'dan açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, eşiyle arasındaki maddi ilişki ve Dubai'deki oturum izniyle ilgili iddialara yanıt verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin mal varlığına tedbir konulduğu bildirildi.
11 MİLYARLIK FON VURGUNU
Soruşturma kapsamında adı gündeme gelen isimler arasında borsacı Cihan Sütşurup'un kızı ve Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da bulunduğu belirtildi. Süreçte Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği yönünde iddialar gündeme geldi.
Bu iddiaların ardından Mustafa Sandal'ın Dubai'den aldığı oturum izni de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ünlü şarkıcı, kendisiyle ilgili yorumların artması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"EŞİMLE MADDİ ANLAMDA HİÇBİR ORTAK İŞİMİZ OLMAMIŞTIR"
Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında ortaya atılan iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.
Sandal, açıklamasında eşiyle evlilikleri dışında herhangi bir maddi ortaklığının bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir.
Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur.
Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor.
Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır."
"BENİM ALNIM AK"
Mustafa Sandal, daha önce de eşinin adının fon soruşturması kapsamında gündeme gelmesinin ardından açıklama yapmıştı.
Sandal, söz konusu açıklamasında "Benim alnım ak!" ifadelerini kullanarak herhangi bir fon alım-satım işlemi veya organizasyonuna dahil olmadığını savunmuştu. 32 yıldır tek gelir kaynağının müzik olduğunu belirten Sandal, kendisinin ve eşinin mağdur olduğunu ifade etmişti.
Son açıklamasında ise hakkında çıkan haber ve yorumlara tepki gösteren Sandal, iftira ve hakaret içerdiğini düşündüğü paylaşımlarla ilgili avukatının hukuki süreci yürüttüğünü belirtti.
EŞİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Melis Sütşurup Sandal'ın avukatı da müvekkili hakkında basında ve sosyal medyada yer alan 11 milyar TL'lik para çekme ve yurt dışına para aktarma iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Avukat, Melis Sütşurup Sandal'ın fonlardan 11 milyar TL çekerek bu parayı Dubai'ye veya başka bir ülkeye aktardığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirtti.