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Mustafa Sandal’dan Dubai ve 11 milyar TL iddialarına yanıt

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturması kapsamında mal varlığına tedbir konulan Melis Sütşurup Sandal'ın, Dubai'ye gitmeden önce 11 milyarı aşkın bir tutarı çektiği yönündeki iddiaların ardından Mustafa Sandal'dan açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, eşiyle arasındaki maddi ilişki ve Dubai'deki oturum izniyle ilgili iddialara yanıt verdi.

Mustafa Sandal’dan Dubai ve 11 milyar TL iddialarına yanıt 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin mal varlığına tedbir konulduğu bildirildi.

Mustafa Sandal’dan Dubai ve 11 milyar TL iddialarına yanıt 2

11 MİLYARLIK FON VURGUNU

Soruşturma kapsamında adı gündeme gelen isimler arasında borsacı Cihan Sütşurup'un kızı ve Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da bulunduğu belirtildi. Süreçte Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği yönünde iddialar gündeme geldi.

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Mustafa Sandal’dan Dubai ve 11 milyar TL iddialarına yanıt 3

Bu iddiaların ardından Mustafa Sandal'ın Dubai'den aldığı oturum izni de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ünlü şarkıcı, kendisiyle ilgili yorumların artması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"EŞİMLE MADDİ ANLAMDA HİÇBİR ORTAK İŞİMİZ OLMAMIŞTIR"

Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında ortaya atılan iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Sandal, açıklamasında eşiyle evlilikleri dışında herhangi bir maddi ortaklığının bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir.

Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur.

Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor.

Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır."

Mustafa Sandal’dan Dubai ve 11 milyar TL iddialarına yanıt 4

"BENİM ALNIM AK"

Mustafa Sandal, daha önce de eşinin adının fon soruşturması kapsamında gündeme gelmesinin ardından açıklama yapmıştı.

Sandal, söz konusu açıklamasında "Benim alnım ak!" ifadelerini kullanarak herhangi bir fon alım-satım işlemi veya organizasyonuna dahil olmadığını savunmuştu. 32 yıldır tek gelir kaynağının müzik olduğunu belirten Sandal, kendisinin ve eşinin mağdur olduğunu ifade etmişti.

Son açıklamasında ise hakkında çıkan haber ve yorumlara tepki gösteren Sandal, iftira ve hakaret içerdiğini düşündüğü paylaşımlarla ilgili avukatının hukuki süreci yürüttüğünü belirtti.

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Mustafa Sandal’dan Dubai ve 11 milyar TL iddialarına yanıt 5

EŞİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Melis Sütşurup Sandal'ın avukatı da müvekkili hakkında basında ve sosyal medyada yer alan 11 milyar TL'lik para çekme ve yurt dışına para aktarma iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Avukat, Melis Sütşurup Sandal'ın fonlardan 11 milyar TL çekerek bu parayı Dubai'ye veya başka bir ülkeye aktardığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Mustafa Sandal’dan Dubai ve 11 milyar TL iddialarına yanıt 6

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

İşte o açıklama:

"Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, müvekkilimiz Sayın Melis Sandal'ın yurt dışına, özellikle Dubai'ye yüklü miktarda para gönderdiği ve tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL tutarında para çektiği yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yayımlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki hususları açıklama gereği duyuyoruz.

Öncelikle ve açıkça belirtmek isteriz ki müvekkilimizin tasfiye edilen fonlarda 11 milyar TL tutarında fon alım-satımı yaptığı, bu tutarda fon çıkışı gerçekleştirdiği veya 11 milyar TL para çektiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Basında yer verilen 11 milyar TL'lik rakam, müvekkilimizin gerçek yatırım ve para hareketlerini yansıtmamaktadır. Müvekkilimizin gerçekleştirdiği tüm işlemler, ilgili banka ve aracı kurumlar nezdinde tarih ve tutarlarıyla kayıt altında olup gerçek işlem geçmişi, yetkili makamlar tarafından hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilebilir durumdadır."

Mustafa Sandal’dan Dubai ve 11 milyar TL iddialarına yanıt 7

"Müvekkilimizin fonlardan 11 milyar TL çekerek bu parayı Dubai'ye veya yurt dışındaki herhangi bir hesaba aktardığı yönündeki iddialar da tamamen gerçek dışıdır. Müvekkilimiz tarafından Dubai'ye veya başka bir ülkeye bu şekilde yüklü miktarda herhangi bir para transferi gerçekleştirilmemiştir.

Müvekkilimizin Dubai'de bulunması ile söz konusu fon iddiaları arasında bağlantı kurulmaya çalışılması da gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimiz, çocuğunun eğitimi nedeniyle yurt dışında bulunmaktadır. Bu süreçte yurt dışına yaptığı ödemeler arasında bir konut alımına ilişkin sözleşmeye dayalı taksit ödemeleri bulunmakta olup söz konusu ödemelerin tarih ve tutarları banka kayıtlarıyla sabittir ve yetkili makamlarca her zaman incelenebilir durumdadır.

Bir annenin, çocuğunun eğitimi için bulunduğu ülkede ailesine bir yuva kurma çabasının, konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan iddialarla ilişkilendirilerek kamuoyu önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz.

Ayrıca müvekkilimizin eşinin kamuoyunca tanınan bir kişi olması ve magazin gündeminde yer alması nedeniyle, müvekkilimiz üzerinden yanıltıcı bir algı oluşturulmasını ve kamuoyu gündeminin gerçeğe aykırı haberlerle meşgul edilmesini de kabul etmiyoruz.

Müvekkilimiz, yetkili makamlarla her türlü iş birliğine hazırdır. Tüm banka, aracı kurum ve yatırım işlemlerinin şeffaf biçimde incelenmesinden hiçbir çekincesi bulunmamaktadır.

Herhangi bir resmî belgeye veya doğrulanmış veriye dayanmaksızın müvekkilimizi 11 milyar TL para çekmek, bu parayı yurt dışına aktarmak veya Dubai'ye götürmek gibi gerçeğe aykırı iddialarla kamuoyu önünde itham eden kişi ve kuruluşlar hakkında; tekzip, erişimin engellenmesi, suç duyurusu ve tazminat talepleri dâhil olmak üzere gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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