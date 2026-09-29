Bu iddiaların ardından Mustafa Sandal'ın Dubai'den aldığı oturum izni de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ünlü şarkıcı, kendisiyle ilgili yorumların artması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"EŞİMLE MADDİ ANLAMDA HİÇBİR ORTAK İŞİMİZ OLMAMIŞTIR"

Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında ortaya atılan iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Sandal, açıklamasında eşiyle evlilikleri dışında herhangi bir maddi ortaklığının bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir.

Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur.

Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor.

Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır."