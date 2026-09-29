Güneşin Doğduğu Yer oyuncularından Dizi TV’ye özel açıklamalar
ATV'nin yeni dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', perşembe akşamı üçüncü bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin oyuncuları Dizi TV'ye konuşarak karakterleri arasındaki ilişkileri ve yaklaşan hesaplaşmaları anlattı.
ATV'nin, yapımını TİMSB Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin yaptığı "Güneşin Doğduğu Yer", perşembe akşamı üçüncü bölümüyle ekrana gelecek.
Üç yıl sonra oğlu Emir'e kavuşan Leyla'nın mutluluğu uzun sürebilecek mi? Kardeşim dediği Ceyhun'la karşı karşıya gelen Kenan, hayatını yeniden düzene sokabilmek için ne kadar ileri gidecek? Dizinin oyuncuları Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Beyza Gümülcine ve Görkem Sevindik, ATV'nin Dizi TV programında karakterlerini ve yaklaşan hesaplaşmaları anlattı.
KENAN, LEYLA HAKKINDA İNANDIĞI SUÇLAMALARI SORGULAYACAK MI?
Leyla, kendisine tuzak kurulduğunu anlatmakta diretse de Kenan, Emir'i ondan uzak tutmakta ısrarcı olacak. Bir zamanlar büyük bir aşkla birbirlerine bağlanan ikilinin her karşılaşmasında Kenan'ın öfkesiyle geçmişten gelen duyguları çatışacak.
Beyza Gümülcine, Leyla'nın Kenan'a karşı hislerini anlatırken, "Tabii ki çok kırgın, çok üzgün ve kızgın. Çünkü yaşadığı şeyler çok ağır. Ama Kenan onun ilk aşkı. İlk aşklar kolay vazgeçilmez diye tahmin ediyorum." dedi.
KENAN VE CELADET ARASINDA GÜÇ MÜCADELESİ BÜYÜYECEK
Burak Özçivit, Leyla'nın dönüşünün Kozan ailesinin planlarını altüst ettiğini belirterek, "Leyla'nın buraya gelişi en büyük bomba. Kozanların planları darmadağın olacak ve hikâyemiz asıl o zaman başlayacak." ifadelerini kullandı.
Leyla'nın dönüşü, Kenan'ın Hanzade ile kuracağı hayatı da etkileyecek. Burak Özçivit, Kenan'ın Hanzade'yi duygusal bir sığınak olarak değil, aileler arasındaki ortaklık açısından güvenli bir liman olarak gördüğünü söyledi.
"ÇOK DEĞİŞİK HESAPLAŞMALAR OLACAK"
Özçivit, "Biraz sıkışmış bir Kenan var. Sıkıştığı yerde Hanzade'yi stratejik açıdan güvenli liman olarak görecek diye düşünüyorum." sözleriyle karakterinin durumunu anlattı.
Kenan ile annesi Celadet arasındaki ilişkinin de giderek sertleşeceğini söyleyen Özçivit, "Tabii ki güç savaşları, iktidar… Birisi anne, birisi oğul. Orada çok değişik hesaplaşmalar olacak." dedi.