ATV'nin, yapımını TİMSB Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin yaptığı " Güneşin Doğduğu Yer", perşembe akşamı üçüncü bölümüyle ekrana gelecek.

Üç yıl sonra oğlu Emir'e kavuşan Leyla'nın mutluluğu uzun sürebilecek mi? Kardeşim dediği Ceyhun'la karşı karşıya gelen Kenan, hayatını yeniden düzene sokabilmek için ne kadar ileri gidecek? Dizinin oyuncuları Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Beyza Gümülcine ve Görkem Sevindik, ATV'nin Dizi TV programında karakterlerini ve yaklaşan hesaplaşmaları anlattı.

KENAN, LEYLA HAKKINDA İNANDIĞI SUÇLAMALARI SORGULAYACAK MI?

Leyla, kendisine tuzak kurulduğunu anlatmakta diretse de Kenan, Emir'i ondan uzak tutmakta ısrarcı olacak. Bir zamanlar büyük bir aşkla birbirlerine bağlanan ikilinin her karşılaşmasında Kenan'ın öfkesiyle geçmişten gelen duyguları çatışacak.

Beyza Gümülcine, Leyla'nın Kenan'a karşı hislerini anlatırken, "Tabii ki çok kırgın, çok üzgün ve kızgın. Çünkü yaşadığı şeyler çok ağır. Ama Kenan onun ilk aşkı. İlk aşklar kolay vazgeçilmez diye tahmin ediyorum." dedi.