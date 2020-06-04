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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı! Midemi bulandırıyor demişti…
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un geçtiğimiz yıl başlayan aşkları olaylı şekilde son bulmuş, ikili ayrılığın ardından birbirleri hakkında şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un yeniden barıştığı iddia edildi. İkilinin dün öğle saatlerinde Sütşurup'a ait araç içinde Nişantaşı'nda görüntülendikleri haberi gündeme bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:54
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