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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı! Midemi bulandırıyor demişti…

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un geçtiğimiz yıl başlayan aşkları olaylı şekilde son bulmuş, ikili ayrılığın ardından birbirleri hakkında şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un yeniden barıştığı iddia edildi. İkilinin dün öğle saatlerinde Sütşurup'a ait araç içinde Nişantaşı'nda görüntülendikleri haberi gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:54
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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı! Midemi bulandırıyor demişti…

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz yıl yaz aylarında sonlandırmış ve ayrılık sonrası birbirleri hakkında yaptıkları imalı açıklamalarla uzun süre gündemde kalmışlardı.

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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı! Midemi bulandırıyor demişti…

Olaylı bir şekilde ayrılan ikili tekrar bir araya geldi.

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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı! Midemi bulandırıyor demişti…

ARAÇ İÇİNDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Mustafa Sandal ve Melis Şütşurup'un, dün öğle saatlerinde Sütşurup'a ait araç içinde Nişantaşı'nda görüntülendikleri iddia edildi.

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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı! Midemi bulandırıyor demişti…

Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile yollarını ayırdıktan sonra verdiği röportajda 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' açıklamasını yapmıştı.

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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barıştı! Midemi bulandırıyor demişti…

Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise "Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim."