Müjdat Gezen'den cevapsız savunma! Atatürk büstünün hesabını veremedi

Yıllarca Atatürk hassasiyetiyle tanınan Müjdat Gezen'in, tiyatro binasını satmasının ardından Atatürk büstünü bir meyhane sokağında bırakması kamuoyunda tepkilere yol açtı. İddiaları önce yalanlayıp ardından doğrulamak zorunda kalan Gezen, gelen eleştirileri "itibar suikastı" olarak nitelendirerek savunma yaparken, büstün neden uygunsuz bir alanda bırakıldığına dair soruları yanıtlayamadı.

Kadıköy Mimar Çıkmazı'ndaki tiyatro binasının satışı ve binanın önünde bırakılan Atatürk büstünün meyhanelerin arasında kalan görüntüsü büyük tartışma yaratmıştı. Tartışmaların merkezindeki Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde yaptığı açıklamada haberlere tepki gösterdi.

ATATÜRK BÜSTÜNÜ MEYHANELERİN ARASINDA BIRAKTI Ancak açıklamasının büyük bir bölümünü kendisine yönelik "itibar suikastı" yapıldığını savunmaya ayıran Gezen, asıl merak edilen soruya değinmedi. "ÖNCE YALANLADI, SONRA KABUL ETTİ" İlk etapta "yalan haber" dediği satış işleminin gerçekleştiğini daha sonra kabul eden Gezen, Atatürk büstünü de tiyatro binasının önüne kendisinin yerleştirdiğini doğruladı.

KAMUOYU BU SORUNUN CEVABINI BEKLİYOR: "NEDEN ORADA BIRAKILDI?" Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, tartışmaların odağındaki "Atatürk büstü neden orada bırakıldı?" sorusu yanıtsız kaldı. Gezen'in bu savunması, daha önce CHP'li Sarıyer Belediyesi ile yaşadığı bütçe krizini de yeniden akıllara getirdi. GEZEN'İN SATTIĞI BİNADAKİ ATATÜRK BÜSTÜ TARTIŞMA YARATTI

İddiaya göre Gezen, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelemek istediği oyun için belediyeden 2,5 milyon lira talep edildiğini, istenen tutarın 600 bin lirasını eksik ödediği gerekçesiyle sahneye çıkarılmadığını savunmuştu.

HEP AYNI TAKTİK O dönem CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüştüğü belirtilen Gezen, yaşananların ardından yine kendisine yönelik "itibar suikastı" yapıldığını öne sürmüştü.