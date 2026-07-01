Nükhet Duru telli duvaklı sahneye çıktı

72 yaşındaki usta sanatçı Nükhet Duru, sahneye adeta bir gelinliği anımsatan bembeyaz kostümüyle çıktı. Hayranlarının ilgisini çeken Duru, hayranından gelen yoruma "Nikah yakında" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Yıllara meydan okuyan duru güzelliği ve güçlü sesiyle her sahnesinde dinleyicilerini mest eden Nükhet Duru, önceki gün gerçekleştirdiği konserle yine unutulmaz bir akşama imza attı. Gecede, şıklığıyla olduğu kadar tercihiyle de dikkat çeken usta sanatçı, sahne kostümü olarak gelinliği andıran, duvaklı ve bembeyaz bir tasarım seçti.

"GELİNLİK PROVASI YAPIYORUM" Sahnedeki zarafetiyle hayranlarını kendine hayran bırakan Duru'ya, bir dinleyicisi "Gelin gibisiniz" şeklinde bir yorumda bulundu. Hayranının bu sözlerini yanıtsız bırakmayan Nükhet Duru, esprili kişiliğini konuşturarak, "Gelinlik provası yapıyorum, nikah yakında" ifadelerini kullandı. Bu esprili çıkış, konser alanında neşeli anlar yaşanmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYAYI DA HAREKETLENDİRDİ Sahnedeki bu keyifli diyaloğu sosyal medya hesaplarına da taşıyan Duru, gelinlik benzeri kostümüyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına, "Yaz geldi, nikahlar, davetler, düğünler başladı. Ben de bu kostümü giyince, bi havaya gireyim dedim, nasıl olmuş?" notunu düşen sanatçı, hayranlarından tam not aldı.

Ünlü şarkıcının bu paylaşımları dakikalar içerisinde "Her zamanki gibi şahanesiniz", "Zarafetinize hayranız" gibi binlerce yorum ve beğeni aldı.

NÜKHET DURU KAÇ KEZ EVLENDİ? Sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman basının yakın markajında olan Nükhet Duru, hayatı boyunca iki kez nikah masasına oturdu. İlk evliliği: 1987 yılında iş insanı Dikran Masis ile hayatını birleştiren Nükhet Duru, 1991 yılında bu evliliğini noktaladı. Çiftin bu birliktelikten Cem adında bir de oğlu dünyaya geldi.