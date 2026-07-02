Hande Ünsal'dan 19 yıllık ilişki itirafı: "Literatüre geçtim galiba"

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 2018 yılında boşandığı Serkan Balkan ile ilişkisine kaldığı yerden devam eden ünlü şarkıcı, "Tüm hayatımı bir adama adadım, ben literatüre geçtim galiba." sözleriyle hayranlarını şaşırttı.

'Seni Sever Miydim?' ve 'Nerdesin' gibi hit parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Ünsal, CNBC-e Türkiye ekranlarında yayınlanan Cansu ile Birlikte Keyifli programına konuk oldu.

"BİRLİKTE 19 YILI DEVİRDİK" 2018 yılında boşandığı eski eşi Serkan Balkan ile olan ilişkisinden bahseden Ünsal, tam 19 yıldır birbirlerinin hayatında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Tanıştık, sonra bir baktık sevgili olmuşuz zaten. Birlikte 19 yılı devirmişiz. Ben de anlamadım, çok hızlı geçti. Şimdi bakıyorum eski fotoğraflara, çocukmuşum gerçekten, çocuk."

"SERKAN BENİM İLK SEVGİLİM" İlişkisine dair en dikkat çekici itiraflardan birini yapan Hande Ünsal, sadakatiyle şaşırttı. Serkan Balkan'ın hayatındaki "ilk ve tek" olduğunu belirten güzel şarkıcı, arkadaşlarının bu duruma esprili bir dille yaklaştığını söyleyerek, "Serkan benim ilk sevgilim. Ben literatüre geçtim galiba. Birçok arkadaşım benimle 'Hayatını bir kişiye adadın' diyerek dalga geçiyor" dedi.

"İKİNCİ KEZ EVLENECEĞİMİZE ALBÜM YAPTIK" Daha önce Milliyet'e verdiği röportajda ilişkilerinin arka planını anlatan Ünsal, "İkinci kez evleneceğimize albüm yaptık. Tüm para oraya gitti" diyerek müzik aşklarının özel hayatlarının önüne geçtiğini esprili bir dille anlatmıştı. Serkan Balkan ise aralarındaki bu kopmaz bağı, "Aklıma geldikçe Hande'ye evlenme teklifi ediyorum" sözleriyle özetleyerek yeniden nikah masasına oturabileceklerinin sinyalini vermişti.

HASTANE GÜNLERİNDE "SEDA SAYAN" ETKİSİ Öte yandan, geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle bir hafta hastanede tedavi gören başarılı şarkıcı, bu süreci Seda Sayan izleyerek geçirdiğini belirtmişti. Seda Sayan'ın kendine has tarzı ve programdaki tavrından çok keyif aldığını söyleyen Ünsal, "Küçük bir Seda Sayan olarak çıkıyorum buradan" demişti.