06 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?

Son dakika haberi... 2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur geçtiğimiz günlerde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Muhterem Nur'un sağlık durumunda flaş gelişme yaşandı. 87 yaşındaki Muhterem Nur'un bilincinin kapandığı öğrenildi. Peki, Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? İşte Muhterem Nur'un hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 12:12
  • 1
  • 23
Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?

Muhterem Nur kimdir? Böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınan ünlü şarkıcı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumunda üzücü haber geldi. 87 yaşındaki Nur'un bilincinin kapandığı öğrenildi. Peki, Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur kaç yaşında?

  • 2
  • 23
Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı.

  • 3
  • 23
Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?

Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü.

  • 4
  • 23
Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü.

  • 5
  • 23
Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?

Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film'inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay'ın desteğiyle 1950 yılında "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başladı. Fabrikadaki işinden ayrılıp günde 5 lira ücretle filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü ise Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.