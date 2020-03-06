Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?
Son dakika haberi... 2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur geçtiğimiz günlerde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Muhterem Nur'un sağlık durumunda flaş gelişme yaşandı. 87 yaşındaki Muhterem Nur'un bilincinin kapandığı öğrenildi. Peki, Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? İşte Muhterem Nur'un hayat hikayesi...
Giriş Tarihi: 06.03.2020 12:07Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 12:12