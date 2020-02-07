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Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi, İhsan Çapar ve sahte şeyh gözaltına alındı!

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan onlarca kişi, altın bulacakları sözleriyle kandırıldığını açıkladı. Dolandırıcıların peşine düşen Müge Anlı'nın yayını emniyet tarafından ihbar kabul edldi. Altın verecekleri iddiası ile onlarca kişiyi dolandırarak 3 milyonluk bir vurgun yapan çeteden İhsan Çapar ve sahte şeyh gözaltına alındı. Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi tek tek anlatıldı.

Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 10:54
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Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi, İhsan Çapar ve sahte şeyh gözaltına alındı!

Müge Anlı canlı yayınına çıkan onlarca kişi, bir çete tarafından 'çil çil altın' vaadiyle dolandırıldıklarını açıklamıştı. İhsan Çapar ve Suriye'den gelen bir kişiden şikayetçi olan mağdurlar, yabancı kişinin kendisini şeyh olarak tanıttığını söylediler. Müge Anlı ile Tatlı sert programının Türkiye'de uyandırdığı etki emniyet ekibi tarafından da dikkate alındı.

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Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi, İhsan Çapar ve sahte şeyh gözaltına alındı!

Müge Anlı canlı yayınındaki son dakika gelişmesi gündeme oturdu. Müge Anlı canlı yayınının ihbar kabul eden emniyet ekibi İhsan Çapar ve sahte şeyhi gözaltına aldı.

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Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi, İhsan Çapar ve sahte şeyh gözaltına alındı!

Sorguya alınan İhsan Çapar ve Suriyeli sahte şeyh Mardin Savur adliyesine tutuklama talebiyle sevk edildiler.

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Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi, İhsan Çapar ve sahte şeyh gözaltına alındı!

İŞTE MÜGE ANLI CANLI YAYININDA YAŞANANLAR

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Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi, İhsan Çapar ve sahte şeyh gözaltına alındı!

İŞTE MÜGE ANLI'NIN AÇIKLAMALARI

Müge Anlı, "İhsan Çapar ve kardeşi Mecit Çapar gözaltına alındı. Mardin Bektaş Jandarma Karakol Komutanlığı devreye girerek İhsan Çapar ve Mecit Çapar'ı yakalamış. Ama operasyon sadece Mardin'de yapılmamış.