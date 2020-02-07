Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi, İhsan Çapar ve sahte şeyh gözaltına alındı!

Müge Anlı canlı yayınına çıkan onlarca kişi, bir çete tarafından 'çil çil altın' vaadiyle dolandırıldıklarını açıklamıştı. İhsan Çapar ve Suriye'den gelen bir kişiden şikayetçi olan mağdurlar, yabancı kişinin kendisini şeyh olarak tanıttığını söylediler. Müge Anlı ile Tatlı sert programının Türkiye'de uyandırdığı etki emniyet ekibi tarafından da dikkate alındı.