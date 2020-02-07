Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi, İhsan Çapar ve sahte şeyh gözaltına alındı!
Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan onlarca kişi, altın bulacakları sözleriyle kandırıldığını açıkladı. Dolandırıcıların peşine düşen Müge Anlı'nın yayını emniyet tarafından ihbar kabul edldi. Altın verecekleri iddiası ile onlarca kişiyi dolandırarak 3 milyonluk bir vurgun yapan çeteden İhsan Çapar ve sahte şeyh gözaltına alındı. Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi tek tek anlatıldı.
Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:32Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 10:54