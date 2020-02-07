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Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!

Bir dönemlerin parlayan yıldızı Sibel Can, boyunu geçen çocuklarıyla dikkat çekti. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı milyonları şaşkına çevirdi. Melisa Ural'ın geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı. Ergenlik dönemindeki fazla kilolarından kurtulan Melisa Ural, mankenlere taş çıkarttı. Sibel Can ve Melisa Ural'ın sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları herkes tarafından büyük beğeni topladı. Gündeme bomba gibi düşen fotoğraflarla olay olan Sibel Can ve kızı Melisa Ural merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 10:15
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Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!
Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!

Sibel Can ve Melisa Ural son günlerin en çok konuşulan isimleri oldu. Melisa Ural annesi Sibel Can'ın sosyal medya danışmadı oldu. Sibel Can ve Melisa sosyal medyayı sallarken, fotoğraflarıyla olay oldular.

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Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!
Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!

Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı Melisa Ural, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Sibel Can ve ünlülerin çocukları...

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Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!
Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!

TAMER KARADAĞLI VE KIZI ZEYNO

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Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!
Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!
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Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!
Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! İşte Sibel Can'ın kızının son hali!

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