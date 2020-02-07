BİZE ULAŞIN
Seda Akgül Hakan Ural'ı Başkan Erdoğan'a şikayet etti!
Seda Akgül'ün "Neler Oluyor Hayatta" programındaki görevine son verilmesinin ardından Hakan Ural ile yaşadıkları gerilim giderek tırmanıyor. Akgül, programdaki görevine son verilmesinde Hakan Ural'ı suçlamış ve Ural'dan da çok sert yanıt gelmişti. Yaşananların ardından hızını alamayan Akgül eski partnerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti.
Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 11:43
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8