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Seda Akgül Hakan Ural'ı Başkan Erdoğan'a şikayet etti!

Seda Akgül'ün "Neler Oluyor Hayatta" programındaki görevine son verilmesinin ardından Hakan Ural ile yaşadıkları gerilim giderek tırmanıyor. Akgül, programdaki görevine son verilmesinde Hakan Ural'ı suçlamış ve Ural'dan da çok sert yanıt gelmişti. Yaşananların ardından hızını alamayan Akgül eski partnerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti.

Seda Akgül Hakan Uralı Başkan Erdoğana şikayet etti |Video SEDA AKGÜL HAKAN URAL'I BAŞKAN ERDOĞAN'A ŞİKAYET ETTİ |VİDEO

Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 11:43
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Seda Akgül Hakan Ural'ı Başkan Erdoğan'a şikayet etti!

Kanal D ekranında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programındaki görevine son verilen Seda Akgül Hakan Ural'ı suçlamış Ural da bir açıklama yaparak iddialara yanıt vermişti.

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Seda Akgül Hakan Ural'ı Başkan Erdoğan'a şikayet etti!

Ural açıklamasında "İş etik ve ahlaklarına, örf adetlerimize, bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşların bir arada verdiği tasarruftur" dedi.

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Seda Akgül Hakan Ural'ı Başkan Erdoğan'a şikayet etti!

Ural'ın bu açıklaması çileden çıkan Akgül, Ural'ın geçmişine dair bazı haberleri paylaşarak şunları söyledi:

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Seda Akgül Hakan Ural'ı Başkan Erdoğan'a şikayet etti!

"Türk örf ve ahlakını bize kim öğretiyor! Açık kaynaklardan alınmış, herkesin ulaşabileceği, yayın yasağı olmayan medya unsurlarıdır. Devamı bendedir! Eski eşe dayak itirafı Sibel Hanım ile ilgili. Eski partneri Esra Eron, benden sonra TV8... Baskı ile açıklaması Instagram'dan kaldırılan, şehitlere vatana, millete ağlayan beyefendinin cezai hükmü! Ve biz Türkler hep ergen öz evlatlarımızla böyle mi öpüşürüz? Örf? Adet? Gelenek? Görenek? Siz Hakan Abi'm aslansın kaplansın diyenler... Örf ve adetiniz bu mu? Beni örf ve adetle suçlamasalardı susardım..."

SEDA AKGÜL'DEN HAKAN URAL'A SERT YANIT

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Seda Akgül Hakan Ural'ı Başkan Erdoğan'a şikayet etti!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Akgül daha sonra hızını alamayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Instagram'dan seslendi. Ünlü sunucu açıklamasında "Özür diliyorum bazı ifşalarda bulundum bana yakışmıyor ama beni Türk ve örf adetlerine uymamakla suçlayanların geçmişi, aile yapısı... Bunları da ifşa etmekten duramayacağım... Ben de sayın cumhurbaşkanımdan randevu istiyorum konuşmak istiyorum..." dedi.