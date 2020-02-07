Seda Akgül Hakan Ural'ı Başkan Erdoğan'a şikayet etti!

"Türk örf ve ahlakını bize kim öğretiyor! Açık kaynaklardan alınmış, herkesin ulaşabileceği, yayın yasağı olmayan medya unsurlarıdır. Devamı bendedir! Eski eşe dayak itirafı Sibel Hanım ile ilgili. Eski partneri Esra Eron, benden sonra TV8... Baskı ile açıklaması Instagram'dan kaldırılan, şehitlere vatana, millete ağlayan beyefendinin cezai hükmü! Ve biz Türkler hep ergen öz evlatlarımızla böyle mi öpüşürüz? Örf? Adet? Gelenek? Görenek? Siz Hakan Abi'm aslansın kaplansın diyenler... Örf ve adetiniz bu mu? Beni örf ve adetle suçlamasalardı susardım..."

SEDA AKGÜL'DEN HAKAN URAL'A SERT YANIT