Müge Anlı'da şoke eden üfürükçü olayı! "Hızır ile Eminönü'nde tanıştım"

Kevser Öztürk, 27 yaşındaki kızı Sümeyra Öztürk'ün üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nun etkisi altında kaldığını öne sürerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Öztürk, Diyapoğlu'nun kızının hayatını adeta esir aldığını söyledi.

"Bu adam hayatımızı zindan etti. Kızım onun esiri oldu. Kayınbiraderim de 2010 yılında bir üfürükçünün peşine düşmüştü. Herkese kötülük yapmak için bu yola girdi, bize de zarar verdi. Çocuklarımın da etkisinden kurtulamadık. Kaynımdan kurtulalım derken bu adamın tuzağına düştük" diyen Kevser Öztürk, Diyap Diyapoğlu'nun geçmişte Kübra isimli bir kadınla birlikte olduğunu ve karısından boşandığını belirtti.