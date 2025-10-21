21 Ekim 2025, Salı

Müge Anlı'da şoke eden üfürükçü olayı! "Hızır ile Eminönü'nde tanıştım"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen üfürükçü olayı izleyenleri şaşkına çevirdi. 27 yaşındaki Sümeyra Öztürk'ü etkisi altına aldığı iddia edilen Diyap Diyapoğlu, stüdyoda yaptığı açıklamada, 'Hızır ile Eminönü'nde tanıştım' diyerek herkesi şoke etti. Sözleriyle herkesi çileden çıkan Diyapoğlu hakkında yayına gelen ihbarlar sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 12:22
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen üfürükçü olayı sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Kevser Öztürk, 27 yaşındaki kızı Sümeyra Öztürk'ün üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nun etkisi altında kaldığını öne sürerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Öztürk, Diyapoğlu'nun kızının hayatını adeta esir aldığını söyledi.

"Bu adam hayatımızı zindan etti. Kızım onun esiri oldu. Kayınbiraderim de 2010 yılında bir üfürükçünün peşine düşmüştü. Herkese kötülük yapmak için bu yola girdi, bize de zarar verdi. Çocuklarımın da etkisinden kurtulamadık. Kaynımdan kurtulalım derken bu adamın tuzağına düştük" diyen Kevser Öztürk, Diyap Diyapoğlu'nun geçmişte Kübra isimli bir kadınla birlikte olduğunu ve karısından boşandığını belirtti.

"NEFESİNİZİ KESERİM"

Öztürk ayrıca diğer çocuklarının da Diyapoğlu tarafından tehdit edildiğini, "Nefesinizi keserim" sözleriyle korkutulduğunu ve üç çocuğunun gece uyuyamadığını belirtti.

SÜMEYRA ÖZTÜRK CANLI YAYINA BAĞLANDI

Canlı yayına bağlanan Sümeyra Öztürk de "Biz yanlış bir şey yapmadık Müge Abla. Özel hayatımız neden canlı yayında konuşuluyor? İkimiz de geliriz ama yayında değil, seninle özel görüşmek istiyorum. Annemin tanıdığı biri bu. Evlenmeyi düşünmek neden suç olsun?" ifadelerini kullandı.

İddiaların odağındaki part-time üfürükçü Diyap Diyapoğlu, Müge Anlı stüdyosuna getirildi. Üfürükçü, kendini Hızır'ın kardeşi olarak tanıttığını ve Ledün ilmine sahip olduğunu iddia etti. Stüdyoya gelen üfürükçü, Eminönü'nde karşılaştığı Hızır Aleyhisselam'ın kardeşi olduğunu söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

ŞOKE EDEN İHBARLAR

İddiaların odağındaki üfürükçü hakkında ihbarlar da peş peşe geldi. Sözde üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nun eski kayınvalidesi, "Eski damadım yüzünden 18 yıldır mağdurum" dedi.

İsmini vermek istemeyen başka bir izleyici, canlı yayına bağlanarak "Kendisiyle çok kısa bir süre görüştüm. Söylediği şeyler akıl dışı şeyler. Kendisinin kurt olduğunu söylüyor. Kızlardan boydan fotoğraf istiyor; mana aleminde Kabe'ye götüreceğini söylüyor. Bunları duyduktan sonra normal bir insan olmadığını düşünüp iletişimimi kestim. Böyle binlerce kişi vardır ama çoğu evlidir, nişanlıdır, ailesi bilmiyordur bağlanamıyordur. Bütün alimlerin kendisine biat ettiğini söylüyor" dedi.

Bir diğer izleyici de "Benim eşime, baldızıma, kayınvalideme 2003-2004 yıllarında 'Kocanı bırak seni alacağım' diye büyü yaptı. Eşim aklı dengesini kaybetti. Bana yıllar sonra 'Diyap bize büyü yaptı' diye söyledi" ifadelerini kullandı.

İddiaları reddederek "Benim büyü yapma gibi bir yetkim yok" diyen Diyap'a, Sümeyra Öztürk'ün annesi "Öyle yetkin yok da 'Uykunuzda nefesinizi keserim' diye nasıl tehdit edebiliyorsun? Neye yetkin var? Öyle bir şey nasıl yapabilirsin" şeklinde karşılık verdi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Müge Anlı, yayın sırasında "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, yayınımızı yakından takip ediyor. Yayınımızın ardından Sümeyra ile bir görüşme gerçekleştirecekler. Konunun çözümü için bakanlığımız devrede, çok teşekkür ediyorum. Bunlar normal şeyler değil, bu çocuklarımız ziyan olmasın" şeklinde konuştu.