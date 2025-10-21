21 Ekim 2025, Salı
Müge Anlı'da şoke eden üfürükçü olayı! "Hızır ile Eminönü'nde tanıştım"
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen üfürükçü olayı izleyenleri şaşkına çevirdi. 27 yaşındaki Sümeyra Öztürk'ü etkisi altına aldığı iddia edilen Diyap Diyapoğlu, stüdyoda yaptığı açıklamada, 'Hızır ile Eminönü'nde tanıştım' diyerek herkesi şoke etti. Sözleriyle herkesi çileden çıkan Diyapoğlu hakkında yayına gelen ihbarlar sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Giriş Tarihi: 21.10.2025 12:22