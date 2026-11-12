Müge Anlı'da Enes Çarşamba dosyasında sıcak gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 11 gün sonra evinin çatı katında cansız bedeni bulunan Atakan Enes Çarşamba'nın ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheliler adliyeye sevk edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ise aileler arasında gergin anlar yaşandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 1 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan iki çocuk babası 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşamba'dan 11 gün sonra acı haber geldi.
CANSIZ BEDENİ ÇATI KATINDA BULUNDU
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp olayında, Zonguldak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda Atakan Enes Çarşamba'nın cansız bedeni, yaşadığı binanın çatı katında bulundu.
4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınına katılarak çeşitli iddialarda bulunan çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu da yer aldı.
Uslu, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde asayiş ekipleri tarafından yakalandıktan sonra Zonguldak Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.
Soruşturma kapsamında Seymen Demir, Muhammed Raşit Baltacı ve Yiğit Can Kalaycıoğlu da Zonguldak'ta gözaltına alınmıştı.
Dört şüpheli, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunan Yiğit Can, daha önce programa telefonla bağlanarak Atakan Enes Çarşamba'ya kaybolduğu gün 1.000 TL verdiğini öne sürmüştü. Ancak emniyetteki ifadesinde bu iddiasını değiştiren Yiğit Can, Atakan'a para değil, yasaklı madde verdiğini itiraf etti.
Sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şüphelilerden Selçuk Uslu ise "Programda anlattıklarımı emniyette de anlattım" dedi.
STÜDYODA GERİLİM TIRMANDI: AİLELER KARŞI KARŞIYA
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında Atakan Enes Çarşamba'nın ölümüyle ilgili gelişmeler ele alınırken iki aile arasında sert tartışmalar yaşandı. Tarafların karşılıklı açıklamalarıyla stüdyoda tansiyon yükseldi.