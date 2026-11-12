11 GÜN BOYUNCA HİÇ KOKU GELMEDİ Mİ? Kayıp olarak aranan genç adamın, daha önce defalarca kontrol edilen kendi evinin çatı katında ölü bulunması soru işaretlerine neden oldu. Aile, Atakan'ın cansız bedeninin çatı katına sonradan bırakılmış olabileceği ihtimalini de dile getirdi.

"KARDEŞİMİ ORAYA BİRİSİ BIRAKTI" Esra Yalçın, kardeşinin cansız bedeninin çatı katında bulunmasına tepki gösterdi. Daha önce polis ekiplerinin arama yaptığını ve köpeklerle binanın kontrol edildiğini belirten Yalçın, yaşadıklarına şu sözlerle isyan etti: "Kaç gündür aranıyor... Polisler gittiler, aradılar. Evin her yerine bakıldı. Bugün mü çıktı benim kendi evimin çatısından? Kardeşimi oraya birisi getirdi, bıraktı."

"BENİ KURBAN SEÇTİLER" DEMİŞTİ Atakan Enes Çarşamba'nın çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu'nun, olaydan bir gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. Canlı yayında korktuğunu dile getiren Uslu, kendisine suç yüklenmek istendiğini öne sürerek, "Bana öldürdüğüme dair video çektirdiler" ifadelerini kullanmıştı. Uslu ayrıca, eline naylon poşet sürtülerek parmak izinin alınmaya çalışıldığını iddia etmiş ve "Beni kurban seçtiler, korkuyorum" sözleriyle yaşadığı endişeyi anlatmıştı.

2 AY ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI Atakan Enes Çarşamba'nın ailesinin endişesini artıran gelişmelerden biri de yaklaşık iki ay önce bölgede yaşandığı öne sürülen başka bir ölüm olayıydı. İddiaya göre Atakan'ın bir arkadaşı da kaybolduktan üç gün sonra bir çalılık alanda ölü bulunmuştu.