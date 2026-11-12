-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Müge Anlı'da Enes Çarşamba dosyasında sıcak gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 11 gün sonra evinin çatı katında cansız bedeni bulunan Atakan Enes Çarşamba'nın ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheliler adliyeye sevk edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ise aileler arasında gergin anlar yaşandı.

Müge Anlı'da Enes Çarşamba dosyasında sıcak gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi 1

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 1 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan iki çocuk babası 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşamba'dan 11 gün sonra acı haber geldi.

Müge Anlı'da Enes Çarşamba dosyasında sıcak gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi 2

CANSIZ BEDENİ ÇATI KATINDA BULUNDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp olayında, Zonguldak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda Atakan Enes Çarşamba'nın cansız bedeni, yaşadığı binanın çatı katında bulundu.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ACI HABERİ DUYURDU! 11 GÜNDÜR ARANAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
Müge Anlı'da Enes Çarşamba dosyasında sıcak gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi 3

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınına katılarak çeşitli iddialarda bulunan çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu da yer aldı.

Uslu, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde asayiş ekipleri tarafından yakalandıktan sonra Zonguldak Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında Seymen Demir, Muhammed Raşit Baltacı ve Yiğit Can Kalaycıoğlu da Zonguldak'ta gözaltına alınmıştı.

Dört şüpheli, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Müge Anlı'da Enes Çarşamba dosyasında sıcak gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi 4

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunan Yiğit Can, daha önce programa telefonla bağlanarak Atakan Enes Çarşamba'ya kaybolduğu gün 1.000 TL verdiğini öne sürmüştü. Ancak emniyetteki ifadesinde bu iddiasını değiştiren Yiğit Can, Atakan'a para değil, yasaklı madde verdiğini itiraf etti.

Sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şüphelilerden Selçuk Uslu ise "Programda anlattıklarımı emniyette de anlattım" dedi.

Müge Anlı'da Enes Çarşamba dosyasında sıcak gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi 5

STÜDYODA GERİLİM TIRMANDI: AİLELER KARŞI KARŞIYA

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında Atakan Enes Çarşamba'nın ölümüyle ilgili gelişmeler ele alınırken iki aile arasında sert tartışmalar yaşandı. Tarafların karşılıklı açıklamalarıyla stüdyoda tansiyon yükseldi.

Müge Anlı'da Enes Çarşamba dosyasında sıcak gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi 6

11 GÜN BOYUNCA HİÇ KOKU GELMEDİ Mİ?

Kayıp olarak aranan genç adamın, daha önce defalarca kontrol edilen kendi evinin çatı katında ölü bulunması soru işaretlerine neden oldu. Aile, Atakan'ın cansız bedeninin çatı katına sonradan bırakılmış olabileceği ihtimalini de dile getirdi.

Müge Anlı'da Enes Çarşamba dosyasında sıcak gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi 7

"KARDEŞİMİ ORAYA BİRİSİ BIRAKTI"

Esra Yalçın, kardeşinin cansız bedeninin çatı katında bulunmasına tepki gösterdi. Daha önce polis ekiplerinin arama yaptığını ve köpeklerle binanın kontrol edildiğini belirten Yalçın, yaşadıklarına şu sözlerle isyan etti:

"Kaç gündür aranıyor... Polisler gittiler, aradılar. Evin her yerine bakıldı. Bugün mü çıktı benim kendi evimin çatısından? Kardeşimi oraya birisi getirdi, bıraktı."

Müge Anlı'da Enes Çarşamba dosyasında sıcak gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi 8

"BENİ KURBAN SEÇTİLER" DEMİŞTİ

Atakan Enes Çarşamba'nın çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu'nun, olaydan bir gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

Canlı yayında korktuğunu dile getiren Uslu, kendisine suç yüklenmek istendiğini öne sürerek, "Bana öldürdüğüme dair video çektirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Uslu ayrıca, eline naylon poşet sürtülerek parmak izinin alınmaya çalışıldığını iddia etmiş ve "Beni kurban seçtiler, korkuyorum" sözleriyle yaşadığı endişeyi anlatmıştı.

Müge Anlı'da Enes Çarşamba dosyasında sıcak gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi 9

2 AY ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Atakan Enes Çarşamba'nın ailesinin endişesini artıran gelişmelerden biri de yaklaşık iki ay önce bölgede yaşandığı öne sürülen başka bir ölüm olayıydı. İddiaya göre Atakan'ın bir arkadaşı da kaybolduktan üç gün sonra bir çalılık alanda ölü bulunmuştu.

Müge Anlı'da Enes Çarşamba dosyasında sıcak gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi 10

Atakan'ın yanlış arkadaşlıklar edindiğini ve yasaklı madde kullandığını öne süren ablası Esra Yalçın, kardeşinin de benzer bir olayın kurbanı olmasından korktuklarını dile getirmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Atakan Enes Çarşamba'nın ölümünün nasıl gerçekleştiği ve şüphelilerin olayla bağlantısı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

esmanur arslan
Editör
Önceki Galeri
Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızı Jan Asya'dan sürpriz performans
Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızı Jan Asya'dan sürpriz performans
Melisa Aslı Pamuk yeniden hamile! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti
Sonraki Galeri
Melisa Aslı Pamuk yeniden hamile! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin