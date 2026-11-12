Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızı Jan Asya'dan sürpriz performans

Gupse Özay ve Barış Arduç'un 4 yaşındaki kızları Jan Asya, annesinin senaryosunu yazdığı Gupi filmi için ilk kez seslendirme yaptı. Küçük Jan Asya'nın mikrofon başındaki sevimli görüntülerini paylaşan Özay'ın gönderisi, ünlü isimlerden de ilgi gördü.

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, hem özel hayatı hem de eğlenceli projeleriyle magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

2020 yılında meslektaşı Barış Arduç ile mutlu bir evliliğe adım atan ve 2022 yılında kızı Jan Asya'yı kucaklığına alan ünlü isim, bu kez annelik ve kariyer yolculuğunda tatlı bir ilke imza attı.

KIZIYLA İLK İŞİ Gupse Özay'ın kaleme aldığı "Gupi" filminde sürpriz bir isim de yer aldı. Ünlü çiftin 4 yaşındaki kızları Jan Asya, annesinin projesinde seslendirme yaparak ilk kez mikrofon başına geçti. Küçük Jan Asya, bu özel deneyimiyle sanat dünyasına ilk adımını attı.

"BEBEK GIDI GIDI SENİ ÇOK SEVİYORUM" Anne-kızın aynı projede buluşması dikkat çekerken, Jan Asya'nın kamera arkasındaki görüntüleri de beğeni topladı. Özay, kızının sevimli görüntülerini "Bebek Gıdı Gıdı, seni çok seviyorum ben yahu" notuyla paylaştı.