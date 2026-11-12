Melisa Aslı Pamuk yeniden hamile! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın oyuncu eşi Melisa Aslı Pamuk, belirginleşen karnıyla katıldığı etkinlikte dikkat çekti. Ünlü oyuncunun görüntülerinin ardından sosyal medyada ikinci kez anne olacağına dair haberler gündeme geldi.

2011 Miss Turkey birincisi olarak adını duyuran ve Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma gibi sevilen dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, özel hayatıyla magazin gündeminin zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Güzel oyuncu, Mayıs 2024'te milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşkın şehri Paris'te düzenlenen sade ve masalsı bir törenle dünyaevine girmişti.

MYLAN'A KARDEŞ GELİYOR Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, Ocak 2025'te oğulları Mylan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan müjdeli bir haber daha geldi. Ünlü çiftin ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Melisa Aslı Pamuk'un katıldığı bir etkinlikte yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. 35 yaşındaki oyuncu, belirginleşen karnıyla objektiflere poz verdi.