Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin’in ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Televizyonun en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle fenomen haline gelen Zafer Ergin, diziye damga vurdu. Büyük beğeni toplayan Engin, performansıyla gençlere taş çıkarttı. Yıllar önce çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, hayranlarının ilgi odağı oldu. İşte Zafer Ergin'in o fotoğrafı...